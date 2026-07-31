Nasce Dom, primeiro filho de Lauana PradoHanna Rocha / Instagram
"Filho, depois de uma jornada intensa, arrebatadora e linda sendo sua casa e me colocando completamente a serviço de gerar sua vida, é chegada a hora de te receber aqui, nos meus braços. Logo, logo vou enfim ver seu rostinho, sentir seu cheirinho, o calor da sua pele, te amamentar, nutrir e conhecer de perto a maior bênção que uma mulher pode receber, que é me apropriar da missão de ser sua mãe", escreveu.
Na mensagem, a sertaneja também refletiu sobre as mudanças, os medos e as renúncias que fizeram parte da gestação. "Até aqui me doei por inteiro pra viver essa jornada. Abri mão das minhas vaidades, me desconectei das minhas individualidades, tive medo e, ainda assim, busquei me apegar no desejo profundo de atravessar tudo isso com bravura pra te ter. E sei que essa longa jornada está apenas começando", declarou.
Lauana contou no início de 2026 que engravidou por meio de fertilização in vitro (FIV), depois de anos de tratamentos hormonais. O anúncio da gravidez ocorreu durante uma apresentação no Rio de Janeiro, quando a artista exibiu um ultrassom nos telões e apareceu com a mão sobre a barriga.
Ao longo da gestação, a cantora dividiu com os seguidores algumas mudanças físicas e emocionais. Na reta final, ela também precisou suspender compromissos profissionais.
Na carta, Lauana afirmou que Dom já era amado antes mesmo do primeiro encontro entre os dois. "Se um dia você ler essas palavras, quero que saiba que você já era profundamente amado muito antes do nosso primeiro encontro. Cada renúncia, cada oração, cada lágrima, cada sorriso e cada espera valeram a pena porque me trouxeram até você", afirmou.
A artista encerrou o texto com uma promessa ao filho e uma mensagem de boas-vindas. "Te prometo que, enquanto existir em mim um único fôlego de vida, vou fazer de tudo para que você se sinta seguro, amado, respeitado e livre para trazer luz pras nossas vidas. Seja bem-vindo ao mundo, meu pequeno Dom."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.