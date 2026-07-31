Bianca Andrade se pronunciou após receber críticas por vídeo em que compartilha orientações sobre comportamentos de homens no ambiente de trabalho - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade se pronunciou após receber críticas por vídeo em que compartilha orientações sobre comportamentos de homens no ambiente de trabalho Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 11:11

Rio - Bianca Andrade se pronunciou após receber críticas por um vídeo em que compartilha orientações sobre comportamentos que homens podem adotar para tornar o ambiente de trabalho mais respeitoso para as mulheres. Nesta quinta-feira (30), a influenciadora afirmou que a reação de parte dos internautas reforça justamente a mensagem que tentou transmitir.







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"Os comentários dos homens só comprovam a necessidade desse vídeo. Eles odeiam ver mulheres com voz e opinião. Difícil ser mulher. Muito difícil", escreveu nos Stories do Instagram ao compartilhar a publicação.



No vídeo em que distribui conselhos, postado também nesta quinta-feira (30), Bianca reúne situações que, segundo ela, ainda são comuns em ambientes profissionais. Entre as recomendações, ela pede que homens não direcionem a atenção apenas a colegas do sexo masculino durante reuniões, evitem interromper mulheres enquanto elas falam, não comentem sobre a aparência de colegas de trabalho sem que isso seja solicitado e não atribuam às mulheres tarefas associadas a estereótipos de gênero, como servir café ou organizar o ambiente.



A empresária também cita comportamentos como tocar colegas sem consentimento, pedir para que mulheres "fiquem calmas" durante discussões e deixar de reconhecer ideias apresentadas por elas. "Quando é homem, falam. Quando é mulher, é bem mais difícil", afirmou.



Enquanto parte dos usuários elogiou as reflexões propostas por Bianca, outros, em maioria homens, fizeram críticas ao conteúdo. "Melhor ficar calado e na sua para não correr riscos jurídicos, tempos sombrios", escreveu um internauta. "Tô começando a pensar igual red pill, mais fácil fazer uma empresa só com macho", comentou outro. Houve ainda quem ironizasse: "Ou seja, trabalhar com homens é melhor".



Bianca encerra o vídeo incentivando os seguidores a reconhecerem o trabalho de mulheres em seus ambientes profissionais. "Você já enalteceu alguma mulher no seu trabalho hoje? Se ainda não, marca essa mulher e diga para ela o quanto ela é incrível." "Os comentários dos homens só comprovam a necessidade desse vídeo. Eles odeiam ver mulheres com voz e opinião. Difícil ser mulher. Muito difícil", escreveu nos Stories do Instagram ao compartilhar a publicação.No vídeo em que distribui conselhos, postado também nesta quinta-feira (30), Bianca reúne situações que, segundo ela, ainda são comuns em ambientes profissionais. Entre as recomendações, ela pede que homens não direcionem a atenção apenas a colegas do sexo masculino durante reuniões, evitem interromper mulheres enquanto elas falam, não comentem sobre a aparência de colegas de trabalho sem que isso seja solicitado e não atribuam às mulheres tarefas associadas a estereótipos de gênero, como servir café ou organizar o ambiente.A empresária também cita comportamentos como tocar colegas sem consentimento, pedir para que mulheres "fiquem calmas" durante discussões e deixar de reconhecer ideias apresentadas por elas. "Quando é homem, falam. Quando é mulher, é bem mais difícil", afirmou.Enquanto parte dos usuários elogiou as reflexões propostas por Bianca, outros, em maioria homens, fizeram críticas ao conteúdo. "Melhor ficar calado e na sua para não correr riscos jurídicos, tempos sombrios", escreveu um internauta. "Tô começando a pensar igual red pill, mais fácil fazer uma empresa só com macho", comentou outro. Houve ainda quem ironizasse: "Ou seja, trabalhar com homens é melhor".Bianca encerra o vídeo incentivando os seguidores a reconhecerem o trabalho de mulheres em seus ambientes profissionais. "Você já enalteceu alguma mulher no seu trabalho hoje? Se ainda não, marca essa mulher e diga para ela o quanto ela é incrível."