Bianca Andrade se pronunciou após receber críticas por vídeo em que compartilha orientações sobre comportamentos de homens no ambiente de trabalho Reprodução / Instagram
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"Os comentários dos homens só comprovam a necessidade desse vídeo. Eles odeiam ver mulheres com voz e opinião. Difícil ser mulher. Muito difícil", escreveu nos Stories do Instagram ao compartilhar a publicação.
No vídeo em que distribui conselhos, postado também nesta quinta-feira (30), Bianca reúne situações que, segundo ela, ainda são comuns em ambientes profissionais. Entre as recomendações, ela pede que homens não direcionem a atenção apenas a colegas do sexo masculino durante reuniões, evitem interromper mulheres enquanto elas falam, não comentem sobre a aparência de colegas de trabalho sem que isso seja solicitado e não atribuam às mulheres tarefas associadas a estereótipos de gênero, como servir café ou organizar o ambiente.
A empresária também cita comportamentos como tocar colegas sem consentimento, pedir para que mulheres "fiquem calmas" durante discussões e deixar de reconhecer ideias apresentadas por elas. "Quando é homem, falam. Quando é mulher, é bem mais difícil", afirmou.
Enquanto parte dos usuários elogiou as reflexões propostas por Bianca, outros, em maioria homens, fizeram críticas ao conteúdo. "Melhor ficar calado e na sua para não correr riscos jurídicos, tempos sombrios", escreveu um internauta. "Tô começando a pensar igual red pill, mais fácil fazer uma empresa só com macho", comentou outro. Houve ainda quem ironizasse: "Ou seja, trabalhar com homens é melhor".
Bianca encerra o vídeo incentivando os seguidores a reconhecerem o trabalho de mulheres em seus ambientes profissionais. "Você já enalteceu alguma mulher no seu trabalho hoje? Se ainda não, marca essa mulher e diga para ela o quanto ela é incrível."
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa