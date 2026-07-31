Rachel Sheherazade denuncia condutor da Uber e faz boletim de ocorrência - Reprodução / Instagram

Rachel Sheherazade denuncia condutor da Uber e faz boletim de ocorrênciaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 12:03 | Atualizado 31/07/2026 12:05

Rio - Rachel Sheherazade relatou nas redes sociais que passou por uma situação de tensão durante uma corrida por aplicativo em São Paulo. Na noite de quinta-feira (30), a jornalista contou que o motorista pediu que ela saísse do veículo em uma rua deserta após um pedido para trocar a estação do rádio.





"Alerta sobre motorista da Uber‼ Evitem aceitar corridas do motorista Riardo veículo Chevrolet Onix, Placa RFI9A24. Evitem a todo custo: grosseiro, irresponsável, parou o carro no meio de uma rua deserta e mandou eu descer do carro porque pedi para que ele trocasse a estação do rádio", começou o relato da comunicadora.



Rachel afirmou que o episódio foi diferente das experiências anteriores que teve com serviços de transporte na capital paulista. "Fiquei surpresa. Sempre fui muito bem tratada pelos motoristas seja da Uber, 99 e taxistas em São Paulo. Foi um ponto fora da curva, mas acho que maus profissionais não podem continuar trabalhando com o público", destacou.



A jornalista disse que se sentiu ameaçada e exposta ao risco por causa do local onde precisou deixar o automóvel. Ela também informou que denunciou o caso à plataforma e que procuraria as autoridades. "Senti-me acuada, ameaçada, constrangida. Ele me colocou numa situação de risco. Já denunciei o caso à Uber. Amanhã abrirei um Boletim de Ocorrência. E espero que as providências contra ele sejam tomadas", declarou.



Segundo Rachel, a Polícia Militar foi acionada. A comunicadora também disse que registraria um boletim de ocorrência contra o condutor.



Nos comentários da publicação, seguidores demonstraram preocupação com o relato. "A questão não é mudar de rádio, que ele poderia ter se negado e ter abaixado o som, a questão é abandonar a passageira em uma rua erma", disse um internauta.



"Muitos uber rodando com os dados de terceiros! Perigo", alertou outro. "Alô @uber_br o que tem a dizer sobre esse absurdo?", questionou um terceiro.