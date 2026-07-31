Nivea Stelmann revela separação de Marcus Rocha - Reprodução / Instagram

Nivea Stelmann revela separação de Marcus RochaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 12:44 | Atualizado 31/07/2026 13:07

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"Estou separada. E foi muito rápido. Ninguém acredita. E aconteceu. Não saiu em lugar nenhum. É a primeira vez que eu estou contando. Eu achei que eu fosse morrer com esse homem", declarou.A artista, que mora nos Estados Unidos e passa uma temporada de férias no Rio de Janeiro, disse que ainda tenta assimilar a mudança. Segundo ela, Marcus já deixou o imóvel onde a família vivia e comprou uma nova casa."Ele já saiu de casa, já comprou uma casa para ele, mas foi assim uma velocidade da luz, meu querido. Até eu estou em choque até agora. Eu ainda não tive tempo de derramar uma lágrima, de sofrer. Acho que é por isso que eu tô rouca, porque a minha terapeuta falou: ‘Nívea, você tem que botar para fora, você tem que chorar. Finge que é uma cena de novela’. Mas não dá, cara. Eu estou em choque porque foi na minha cabeça, foi muito rápido", relatou.Nívea e Marcus são pais de Bruna, de 12 anos. A atriz também tem Miguel, de 21 anos, fruto do antigo relacionamento com Mário Frias.Ao falar sobre os motivos da separação, ela preferiu não expor detalhes e destacou as qualidades do ex-companheiro."Todo casamento tem altos e baixos. Um casamento de 14 anos claro que não foi um mar de rosas o tempo inteiro. Eu gosto dele. Ele é uma pessoa legal. Até onde eu conheço, até onde eu sei, sempre foi um excelente marido. Não tenho nada para falar em relação a isso", afirmou.A atriz admitiu que o casal enfrentava diferenças de opinião e desentendimentos, mas explicou que evita aprofundar o assunto para preservar pessoas próximas."No nosso casamento, a gente tinha umas desavenças e tem um ponto muito grande de desavença, que eu não vou entrar em detalhes porque isso fere algumas pessoas que eu amo. Mas, enfim, a gente acabou", concluiu.