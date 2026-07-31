Alexandre Frota conta como reagiu ao ser trocado por Marcello Novaes na novela 'Quatro por Quatro' - Reprodução / Instagram

Alexandre Frota conta como reagiu ao ser trocado por Marcello Novaes na novela 'Quatro por Quatro'Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 15:04

Rio - Alexandre Frota , de 62 anos, relembrou que esteve perto de interpretar Raí na novela "Quatro por Quatro", exibida pela TV Globo entre 1994 e 1995. O papel, no entanto, ficou com Marcello Novaes, de 63.

Em participação no programa "Isso Não É um Talk Show", da rádio Jovem Pan, o ator contou que recebeu os primeiros capítulos da trama e já se preparava para integrar o elenco.

"Fui chamado para fazer a novela Quatro por Quatro. Seria o Raí. Me entregaram os dez primeiros capítulos, li... Achava o casal Raí e Babalu um pouco parecido com o Apolo e a Tancinha de Sassaricando", afirmou, em referência aos personagens que ele e Claudia Raia interpretaram na novela de 1987.

Frota também disse que se animou ao descobrir que Leticia Spiller viveria Babalu, par romântico de Raí. "Logo quis saber quem seria a Babalu e soube que seria a Leticia Spiller. Era louco por ela (risos)."

Durante a fase de preparação, Roberto Talma deixou a produção e Ricardo Waddington assumiu a direção-geral da novela, escrita por Carlos Lombardi. Segundo Frota, a mudança fez com que ele suspeitasse que perderia o papel.

"O Talma, que seria o diretor, me encontrou e falou que tinha saído de Quatro por Quatro e iria para Malhação. Perguntei quem iria dirigir a novela. Ele me respondeu que seria o Ricardo Waddington. Falei: 'Porr*, f*deu, o Ricardo não gosta de mim. Ele vai me tirar da parada'", relatou.

A confirmação veio dois dias depois, quando o ator recebeu uma ligação para conversar com Waddington. "Passaram 48 horas e a secretária me ligou para dizer que o Ricardo estava me chamando na sala dele. Quando cheguei, ele disse: 'Não precisa nem entrar. Queria dizer que mudou a direção. Assumi a direção geral da novela e falou: 'Você não vai fazer mais a novela'. Respondi: 'Já esperava, tudo certo'. Aí, ele completou: 'Mais um detalhe: quem vai fazer é aquele amigo seu, nós vamos de Marcello Novaes'. Aí, falei: 'Está ótimo'."

Frota afirmou que a troca não provocou qualquer desentendimento entre os dois. De acordo com ele, a amizade com Marcello Novaes começou antes mesmo da estreia do ator na televisão.

"O Marcello Novaes sempre foi meu amigo. Ele é meu amigo até hoje, adoro de paixão. Ele era um surfista do Leblon e começou a fazer teatro com a gente. Na turma, éramos eu, ele e o Roberto Bataglin. Eu já tinha estourado na TV, o Bataglin também. Levamos o Marcello para fazer um teste, ele ficou no banco de elenco, fez algumas participações...", contou.

Na novela, Marcello Novaes formou par romântico com Leticia Spiller. Raí e Babalu se tornaram um dos casais mais lembrados da trama. Os atores também iniciaram um relacionamento fora das telas e tiveram um filho, Pedro Novaes, de 29 anos.

Marcello e Leticia se separaram em 2000, mas mantêm uma relação amigável e costumam aparecer juntos em registros publicados nas redes sociais.