Mãe divulgou nova carta escrita por Deolane Bezerra - Reprodução/Redes Sociais

Mãe divulgou nova carta escrita por Deolane BezerraReprodução/Redes Sociais

Publicado 31/07/2026 15:40

Rio - Solange Bezerra usou as redes sociais nesta sexta-feira (31) para divulgar uma nova carta escrita pela filha, Deolane Bezerra , presa preventivamente desde maio na Operação Vérnix. No texto, a influenciadora destacou a força que recebe da família para encarar o momento delicado.

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"Vocês me deixam forte para seguir a caminhada, me deixam tranquila porque sei que estão correndo atrás de tudo que eu preciso provar, me deixam em paz. Eu quero que a senhora descanse, fique calma e seja forte e acredite 'esse mal é para o bem'", afirmou.

Em outro trecho, a advogada diz acreditar que sua inocência será provada. "Afinal já é a terceira vez que invadem a minha vida tentando me destruir. Permaneçam acreditando e confiando, é o nosso dever, somos filhos amados, nunca fomos desamparados e, além de tudo isso, sabemos que nada fica oculto aos olhos do Senhor".

Deolane falou sobre a confiança de que em breve estará solta e o caso resolvido. "Eu me orgulho muito porque, mesmo nas condições em que hoje estou, eu tenho certeza de que tudo ficará bem. Então descanse, quem me prometeu garante! Um beijo para minha mãe amada!", concluiu.

Entenda o Caso

A Operação Vérnix cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Entre os alvos citados pelas autoridades estão familiares de Marcola.

Os investigadores afirmam que Deolane recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021. A análise financeira apontou transferências fracionadas destinadas às contas da influenciadora, incluindo repasses que, somados, chegaram perto de R$ 700 mil.

Parte do dinheiro, de acordo com a apuração, teria sido enviada por um homem da Bahia suspeito de atuar como "laranja" no esquema. A defesa de Deolane nega irregularidades e sustenta que os valores possuem origem legal.