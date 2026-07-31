Theresa Fonseca prepara casamento com diretor alemão em Angra dos Reis - Reprodução Instagram

Theresa Fonseca prepara casamento com diretor alemão em Angra dos ReisReprodução Instagram

Publicado 31/07/2026 16:58 | Atualizado 31/07/2026 17:01

Rio - Theresa Fonseca já está na contagem regressiva para subir ao altar. A atriz, que interpreta a vilã Virginia na novela A Nobreza do Amor, se casa com o diretor e fotógrafo alemão Gustav von Fürstenberg no próximo dia 15 de agosto, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

fotogaleria



A cerimônia será realizada na Praia do Frade e deve reunir mais de 300 convidados, entre familiares, amigos e colegas de elenco da novela das seis. Enquanto finaliza os preparativos para o casamento, Theresa também concilia a rotina com as gravações da trama.



O casal ficou noivo em junho do ano passado, após um pedido de casamento feito durante um jantar a dois. Na ocasião, a atriz compartilhou o momento nas redes sociais. Assista: A cerimônia será realizada na Praia do Frade e deve reunir mais de 300 convidados, entre familiares, amigos e colegas de elenco da novela das seis. Enquanto finaliza os preparativos para o casamento, Theresa também concilia a rotina com as gravações da trama.O casal ficou noivo em junho do ano passado, após um pedido de casamento feito durante um jantar a dois. Na ocasião, a atriz compartilhou o momento nas redes sociais. Assista: