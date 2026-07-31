Theresa Fonseca prepara casamento com diretor alemão em Angra dos ReisReprodução Instagram
A cerimônia será realizada na Praia do Frade e deve reunir mais de 300 convidados, entre familiares, amigos e colegas de elenco da novela das seis. Enquanto finaliza os preparativos para o casamento, Theresa também concilia a rotina com as gravações da trama.
O casal ficou noivo em junho do ano passado, após um pedido de casamento feito durante um jantar a dois. Na ocasião, a atriz compartilhou o momento nas redes sociais. Assista:
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Theresa e Gustav dividem o tempo entre o Brasil e a Alemanha, mas permanecerão no Rio de Janeiro até, pelo menos, outubro, período em que a atriz segue envolvida com as gravações de A Nobreza do Amor.
Além de fotógrafo, Gustav von Fürstenberg atua como diretor de cinema e, em 2025, comandou o curta-metragem O Agiota, estrelado por Juliano Cazarré.
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