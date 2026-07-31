Theresa Fonseca prepara casamento com diretor alemão em Angra dos ReisReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Theresa Fonseca já está na contagem regressiva para subir ao altar. A atriz, que interpreta a vilã Virginia na novela A Nobreza do Amor, se casa com o diretor e fotógrafo alemão Gustav von Fürstenberg no próximo dia 15 de agosto, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. 
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Theresa Fonseca prepara casamento com diretor alemão em Angra dos Reis - Reprodução Instagram
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Theresa Fonseca prepara casamento com diretor alemão em Angra dos Reis - Reprodução Instagram


A cerimônia será realizada na Praia do Frade e deve reunir mais de 300 convidados, entre familiares, amigos e colegas de elenco da novela das seis. Enquanto finaliza os preparativos para o casamento, Theresa também concilia a rotina com as gravações da trama.

O casal ficou noivo em junho do ano passado, após um pedido de casamento feito durante um jantar a dois. Na ocasião, a atriz compartilhou o momento nas redes sociais. Assista:
 
 
 
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Theresa e Gustav dividem o tempo entre o Brasil e a Alemanha, mas permanecerão no Rio de Janeiro até, pelo menos, outubro, período em que a atriz segue envolvida com as gravações de A Nobreza do Amor.

Além de fotógrafo, Gustav von Fürstenberg atua como diretor de cinema e, em 2025, comandou o curta-metragem O Agiota, estrelado por Juliano Cazarré.