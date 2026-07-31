Zé Felipe foi alvo de comentários negativos após vídeo com José Leonardo - Reprodução/Instagram

Zé Felipe foi alvo de comentários negativos após vídeo com José Leonardo Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2026 18:58 | Atualizado 31/07/2026 18:59

Rio - O vídeo publicado por Zé Felipe ao lado do filho caçula ganhou um novo desdobramento. O cantor passou a ser alvo de três denúncias registradas no Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. As queixas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Goiânia (GO) e à Polícia Civil, que irão avaliar a necessidade de abertura de investigação.

A repercussão começou depois que o artista compartilhou um registro feito durante a comemoração do aniversário de Leonardo. Nas imagens, Zé Felipe incentiva o filho a responder o que "daria para as meninas". A criança responde com uma expressão de cunho sexual e faz um gesto em direção às partes íntimas.

O episódio provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Entre elas, a escritora e ativista Jarid Arraes afirmou que decidiu acionar as autoridades por entender que a criança foi exposta de forma inadequada.

"Nenhum adulto tem o direito de ensinar falas e ações como aquelas, nem de gravar e publicar um vídeo como aquele", escreveu. Em outra publicação, ela reforçou que o menino é a principal vítima da situação. "Meninos também precisam de proteção", afirmou.

Diante da repercussão, Zé Felipe usou as redes sociais para comentar o caso. Em um primeiro momento, disse que a brincadeira fazia parte da forma como foi criado. Depois, afirmou que passou a refletir sobre as críticas recebidas e reconheceu que precisava ouvir opiniões diferentes.

"A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar", declarou.