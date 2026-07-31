Cleo fala sobre exposição da sexualidade: 'Achei que seria libertador' - Divulgação

Cleo fala sobre exposição da sexualidade: 'Achei que seria libertador'Divulgação

Publicado 31/07/2026 17:59

Rio - Cleo abriu o coração na próxima edição do quadro Pode Perguntar, do Fantástico, que vai ao ar neste domingo (2). Durante a entrevista, conduzida por pessoas dentro do espectro autista, a atriz revisita episódios da vida pessoal, fala sobre a carreira e compartilha reflexões sobre temas que marcaram sua trajetória.

Um dos assuntos abordados é a forma como decidiu tratar publicamente sua sexualidade. Segundo Cleo, a intenção era contribuir para ampliar o debate sobre a liberdade das mulheres, mas a repercussão foi diferente do que imaginava.

"Eu pensava que falar abertamente sobre o que era natural para mim seria algo libertador. Não para mim, mas para o pensamento que a sociedade tem da mulher, de que ela tem que ser a desejada, mas não pode ter desejo. A gente vive numa sociedade bem reducionista, preconceituosa e machista", afirmou.

Ao longo da conversa, a atriz também recorda a torcida pelo irmão, Fiuk, durante sua passagem pelo Big Brother Brasil, comenta a retomada da relação com o pai biológico e relembra histórias da infância, quando era fã de Xuxa.

O programa ainda mostra um lado mais descontraído da artista, que comenta costumes do dia a dia que considera sem sentido. No fim da entrevista, Cleo é surpreendida por uma homenagem preparada pelos entrevistadores e não esconde a emoção.

"Vocês são tão queridos e generosos", agradeceu.