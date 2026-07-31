Lauana Prado acompanhada da mulher, Tati Dias, e do médico responsável pelo parto - Reprodução/Instagram

Lauana Prado acompanhada da mulher, Tati Dias, e do médico responsável pelo parto Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2026 19:32

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Entre as fotos, aparece a sertaneja em espaço hospitalar junto da companheira, Tati Dias, de 36, que segura Dom em seus braços. A família também foi fotografada junto à equipe médica que cuidou do parto da artista. Em outra imagem, foi mostrada uma plaquinha com a frase: "Bem-vindo, Dom".Em legenda da publicação, o médico contou sobre reação de Lauana ao nascimento do bebê, “Eu te pedi pra Deus. Ele me deu. Você foi resposta da minha oração... Dom”, teria dito a cantora.O nascimento do filho de Prado aconteceu na tradicional maternidade Pro Matre Paulista, localizada na cidade de São Paulo. Dom é fruto de uma fertilização In Vitro. Lauana anunciou a gravidez dele, ainda, em fevereiro.