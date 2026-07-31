Lauana Prado acompanhada da mulher, Tati Dias, e do médico responsável pelo parto Reprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Lauana Prado, de 37 anos, revelou primeiras imagens do nascimento de Dom, seu primeiro filho. Ele nasceu nesta sexta-feira (31). Os registros foram publicados em perfil nas redes sociais do ginecologista e obstetra Geraldo Caldeiro, responsável pelo parto da cantora.
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Placa com os dizeres 'Bem-vindo, Dom' - Reprodução/Instagram
Cantora e companheira junto de equipe médica - Reprodução/Instagram
Lauana Prado acompanhada da mulher, Tati Dias, e do médico responsável pelo parto - Reprodução/Instagram

Entre as fotos, aparece a sertaneja em espaço hospitalar junto da companheira, Tati Dias, de 36, que segura Dom em seus braços. A família também foi fotografada junto à equipe médica que cuidou do parto da artista. Em outra imagem, foi mostrada uma plaquinha com a frase: "Bem-vindo, Dom".

Em legenda da publicação, o médico contou sobre reação de Lauana ao nascimento do bebê, “Eu te pedi pra Deus. Ele me deu. Você foi resposta da minha oração... Dom”, teria dito a cantora.

O nascimento do filho de Prado aconteceu na tradicional maternidade Pro Matre Paulista, localizada na cidade de São Paulo. Dom é fruto de uma fertilização In Vitro. Lauana anunciou a gravidez dele, ainda, em fevereiro.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa