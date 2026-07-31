Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre CorrêaReprodução / Instagram

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Karilayn Areias
Rio - O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a assinatura atribuída a Ana Hickmann em um contrato de mais de R$ 1 milhão com o Banco do Brasil é falsa. A conclusão tem como base uma perícia grafotécnica e foi divulgada pela assessoria da apresentadora na noite desta sexta-feira (31).

De acordo com a equipe de Ana, a decisão reforça a tese apresentada pela empresária desde o início do processo, de que ela nunca assinou a cédula de crédito no valor de R$ 1.051.430,44. Ainda segundo o comunicado, o Banco do Brasil não contestou o resultado da perícia.

Apesar do reconhecimento da falsificação, a Justiça manteve a cobrança da dívida contra a Hickmann Serviços, empresa que, à época, era administrada por Alexandre Corrêa. A assessoria da apresentadora afirma que o ex-marido foi quem assinou o contrato.

Em nota, a defesa de Ana Hickmann informou ainda que outros processos movidos por instituições financeiras tiveram o mesmo desfecho após perícias apontarem falsificação de sua assinatura. Entre elas estão ações envolvendo Bradesco, Itaú e Safra.
Após a divulgação da decisão judicial, Alexandre Corrêa afirmou que não pretende se manifestar. Segundo ele, não há motivo para comentar o caso por não integrar a ação judicial.

Ana Hickmann e Alexandre Corrêa ficaram casados por mais de duas décadas e são pais de Alezinho. O relacionamento chegou ao fim em 2023, após a apresentadora denunciar o empresário por violência doméstica.