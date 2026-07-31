Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre CorrêaReprodução / Instagram
De acordo com a equipe de Ana, a decisão reforça a tese apresentada pela empresária desde o início do processo, de que ela nunca assinou a cédula de crédito no valor de R$ 1.051.430,44. Ainda segundo o comunicado, o Banco do Brasil não contestou o resultado da perícia.
Apesar do reconhecimento da falsificação, a Justiça manteve a cobrança da dívida contra a Hickmann Serviços, empresa que, à época, era administrada por Alexandre Corrêa. A assessoria da apresentadora afirma que o ex-marido foi quem assinou o contrato.
Em nota, a defesa de Ana Hickmann informou ainda que outros processos movidos por instituições financeiras tiveram o mesmo desfecho após perícias apontarem falsificação de sua assinatura. Entre elas estão ações envolvendo Bradesco, Itaú e Safra.
Ana Hickmann e Alexandre Corrêa ficaram casados por mais de duas décadas e são pais de Alezinho. O relacionamento chegou ao fim em 2023, após a apresentadora denunciar o empresário por violência doméstica.
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