Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre Corrêa - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre CorrêaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 21:09 | Atualizado 31/07/2026 21:17

Rio - O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a assinatura atribuída aem um contrato de mais de R$ 1 milhão com o Banco do Brasil é falsa. A conclusão tem como base uma perícia grafotécnica e foi divulgada pela assessoria da apresentadora na noite desta sexta-feira (31).De acordo com a equipe de Ana, a decisão reforça a tese apresentada pela empresária desde o início do processo, de que ela nunca assinou a cédula de crédito no valor de R$ 1.051.430,44. Ainda segundo o comunicado, o Banco do Brasil não contestou o resultado da perícia.Apesar do reconhecimento da falsificação, a Justiça manteve a cobrança da dívida contra a Hickmann Serviços, empresa que, à época, era administrada por Alexandre Corrêa. A assessoria da apresentadora afirma que o ex-marido foi quem assinou o contrato.Em nota, a defesa de Ana Hickmann informou ainda que outros processos movidos por instituições financeiras tiveram o mesmo desfecho após perícias apontarem falsificação de sua assinatura. Entre elas estão ações envolvendo Bradesco, Itaú e Safra.