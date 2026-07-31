Andrea Beltrão foi submetida a cirurgia de emergência - Globo/ Beatriz Damy

Andrea Beltrão foi submetida a cirurgia de emergência Globo/ Beatriz Damy

Publicado 31/07/2026 20:55

Rio - Andrea Beltrão , de 62 anos, lamentou ter que se ausentar de compromissos profissionais após ser submetida a uma cirurgia de emergência no pé esquerdo. A atriz revelou nesta sexta-feira (31) que lidava com dores na região há cerca de 5 anos.

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"Estava tudo combinado, datas marcadas e confirmadas. Estaria ao lado da Marieta para fazer, na semana que vem, a apresentação do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro (agora serei orgulhosamente substituída por minha irmã de ofício Silvia Buarque, e agradeço a ela); tudo também acertado com o Festival de Gramado para estar presente na sessão de estreia do filme 'Antártida' no dia 14 de agosto e, no dia seguinte, receber uma homenagem do festival por serviços prestados no nosso cinema exuberante", relatou.

A artista detalhou o problema de saúde que resultou no procedimento realizado na semana passada. "Agora me obriga a ficar 6 semanas sem pisar no chão. Cadeira de rodas, etc. E quando puder usar muletas, vou comemorar. O nome do estraga-prazeres é pomposo: lesão osteocondral no dome do talus, e o tratamento é um auto-enxerto osteoarticartilaginoso, cuja sigla em inglês é OATS".

Andrea Beltrão desabafou sobre o período em que ficará de repouso absoluto. "Resignada, aguardo a recuperação deste meu pé esquerdo (título de filme, né?) enquanto lamento não estar presente nos compromissos. Mas é a vida que manda na gente. Vou em frente. Cuidadosa para voltar a nadar, jogar bola, correr na praia e usar salto alto quando bem entender. O resto é história", finalizou.