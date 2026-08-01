Neymar conta que Gabriel Medina esqueceu de lhe enviar a paleta de cores do casamentoReprodução do Instagram
Neymar explica gafe no casamento de Gabriel Medina
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