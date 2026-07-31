Famosos prestigiam segunda noite da turnê de despedida de Xuxa em SP

Rio - Xuxa voltou a subir ao palco do Nubank Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (31), para a segunda apresentação da turnê O Último Voo da Nave. Assim como na estreia, a apresentadora reuniu milhares de fãs e recebeu diversos famosos na plateia.

Entre os convidados estavam Wanessa Carmargo, Thiago Abravanel, Nany People, Aretuza Lovi, Carol Marra, Anne Lottermann, entre outros, que acompanharam o espetáculo e compartilharam registros nas redes sociais.

O show revisita diferentes fases da carreira da Rainha dos Baixinhos em seis blocos temáticos, com músicas e figurinos inspirados em programas como Xou da Xuxa, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Xuxa Só Para Baixinhos. Ao todo, o repertório reúne 35 canções que marcaram gerações.

Após os comentários sobre os figurinos usados na estreia da turnê, Xuxa comentou o assunto durante participação no Mais Você. A apresentadora afirmou que as peças fazem referência à imagem que construiu nas décadas de 1980 e 1990.

"Os maiôs vão estar nos shows porque é dessa maneira que as pessoas me viam nos anos 80 e 90. Estou fazendo isso só para essas pessoas que cresceram comigo", explicou.

Os figurinos da turnê foram criados pelos estilistas Michelly X, Henrique Filho e Denis Linhares. A produção inclui diferentes versões de bodys, complementados por acessórios e adereços que mudam ao longo da apresentação.

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