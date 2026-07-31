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Famosos prestigiam segunda noite da turnê de despedida de Xuxa em SP
Celebridades

Famosos prestigiam segunda noite da turnê de despedida de Xuxa em SP

Klara Castanho, Luisa Mell, Carmo Dalla Vecchia e outros famosos acompanharam o espetáculo 'O Último Voo da Nave'

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Rio - Xuxa voltou a subir ao palco do Nubank Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (31), para a segunda apresentação da turnê O Último Voo da Nave. Assim como na estreia, a apresentadora reuniu milhares de fãs e recebeu diversos famosos na plateia.
Entre os convidados estavam Wanessa Carmargo, Thiago Abravanel, Nany People, Aretuza Lovi, Carol Marra, Anne Lottermann, entre outros, que acompanharam o espetáculo e compartilharam registros nas redes sociais.
O show revisita diferentes fases da carreira da Rainha dos Baixinhos em seis blocos temáticos, com músicas e figurinos inspirados em programas como Xou da Xuxa, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Xuxa Só Para Baixinhos. Ao todo, o repertório reúne 35 canções que marcaram gerações.
Após os comentários sobre os figurinos usados na estreia da turnê, Xuxa comentou o assunto durante participação no Mais Você. A apresentadora afirmou que as peças fazem referência à imagem que construiu nas décadas de 1980 e 1990.
"Os maiôs vão estar nos shows porque é dessa maneira que as pessoas me viam nos anos 80 e 90. Estou fazendo isso só para essas pessoas que cresceram comigo", explicou.
Os figurinos da turnê foram criados pelos estilistas Michelly X, Henrique Filho e Denis Linhares. A produção inclui diferentes versões de bodys, complementados por acessórios e adereços que mudam ao longo da apresentação.
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