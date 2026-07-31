Xuxa Meneghel agradeceu aos haters por impulsionarem as vendas do show de sua turnê 'XUXA - O Último Vôo da Nave'Reprodução / TV Globo

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Carolina Irigoyen
Rio - Xuxa Meneghel, de 63 anos, respondeu às críticas que recebeu por usar figurinos semelhantes aos que marcaram sua carreira nos anos 1980 e 1990. Durante participação no "Mais Você", da TV Globo, que foi ao ar nesta sexta-feira (31), a apresentadora agradeceu aos comentários negativos e afirmou que eles acabaram impulsionando as vendas de seu novo projeto.
"Muito obrigada por vocês terem me criticado, porque depois que vocês fizeram isso, as vendas aumentaram muito. Então eu quero agradecer a todos vocês, haters. Quanto mais vocês falarem das minhas roupas, das minhas rugas, da minha idade, quanto mais vocês falarem mal de mim, saiba que vai ter muito mais gente falando bem. Isso faz com que a gente consiga ir nos lugares que eu quero e que eu preciso ir", declarou.

Ana Maria Braga concordou com a amiga e comentou que críticas costumam repercutir mais rapidamente nas redes sociais. "Quando fala mal chega mais rápido. Quando fala bem, a coisa nem propagam", disse a apresentadora.
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Na sequência, Xuxa reforçou que continuará usando as "xuxas" e os maiôs durante as apresentações. "Aqui é uma senhora de 63 anos, como vocês falaram e repetiram. Mas as minhas xuxas vão estar no show, os meus maiôs vão estar no show, porque é dessa maneira que as pessoas me viram nos anos 80 e 90. Eu estou fazendo isso realmente para essas pessoas que cresceram comigo."

Ela ainda destacou que o figurino faz parte da personagem que leva ao palco e mandou um recado aos críticos. "Quero só agradecer, tá? Mas quem gosta, espero que vocês continuem gostando, porque eu vou continuar mostrando minha virilha, ou melhor, o meu talento para todos vocês."
A turnê "Xuxa – O Último Voo da Nave" estreou em julho de 2026 e revisita diferentes fases da carreira da apresentadora, como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park", "Planeta Xuxa" e "Xuxa Só Para Baixinhos".

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa