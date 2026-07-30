Disney e SBT revelaram jurados da nova temporada do ’The Voice Brasil’Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - O Disney+ e o SBT anunciaram os novos técnicos da segunda temporada do "The Voice Brasil", nesta quinta-feira (30). Lauana Prado, Diogo Nogueira e Paulo Ricardo assumem as cadeiras após as saídas de Duda Beat, Mumuzinho e Péricles.
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Lauana Prado - Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram
Matheus & Kauan - Reprodução/Instagram
Paulo Ricardo - Reprodução/Instagram
Disney+ e SBT revelaram jurados da nova temporada do 'The Voice Brasil' - Reprodução/Instagram
Assim como na edição anterior, Tiago Leifert será o apresentador da atração, enquanto a dupla Matheus & Kauan completa o time de jurados. 
Exibida pela TV Globo entre entre 2012 e 2023, a competição musical ganhou a primeira versão na emissora da família Abravanel no ano passado. Thiago Garcia, integrante da equipe de Mumuzinho, foi o campeão da temporada.