Fofocalizando celebra 10 anos com edição especial e novos quadros - Divulgação

Fofocalizando celebra 10 anos com edição especial e novos quadrosDivulgação

Publicado 30/07/2026 18:59

Rio - O Fofocalizando completa 10 anos no ar neste sábado (1º) e vai comemorar a data com uma edição especial exibida nesta sexta-feira (31). Pela primeira vez desde a estreia, o programa será apresentado diante de uma plateia, em um estúdio montado exclusivamente para celebrar a trajetória da atração nas tardes do SBT.

A comemoração também contará com figurinos de gala para os apresentadores e o retorno de personagens que marcaram a história do programa, como o "Homem do Saco" e o "Fofobyte".



"O Fofocalizando ama fazer parte do SBT e contar as histórias dessa casa tão especial. Estamos sempre falando de tudo o que acontece por aqui, então, por que não celebrar também a nossa própria história? Este programa especial é um presente para toda a equipe e uma homenagem a uma das últimas criações de Silvio Santos", afirmou o diretor Márcio Esquilo.



Além da edição comemorativa, a atração passa a contar com novidades fixas. Entre elas está o FFZ News, quadro voltado para a cobertura das principais notícias do entretenimento e de fatos de grande repercussão nacional. Outra estreia é o É de Lá que Eu Venho, espaço dedicado a apresentar influenciadores de diferentes estados brasileiros e suas histórias.



Ao longo da última década, o programa acompanhou alguns dos principais acontecimentos envolvendo o universo dos famosos, como a morte do ator Domingos Montagner, o acidente aéreo que matou Marília Mendonça, o caso de Ana Hickmann e, mais recentemente, os desdobramentos envolvendo Deolane Bezerra.



Para Márcio Esquilo, a permanência da atração no ar está ligada à capacidade de se reinventar sem deixar de lado sua essência.



"O programa foi se moldando no dia a dia, aprendendo com os erros e os acertos. Nunca tivemos medo de mudar quando foi necessário, mas sempre preservando a essência do SBT: uma comunicação feita com energia, responsabilidade, leveza e alegria", destacou.



O diretor também lembrou que o Fofocalizando acompanhou o crescimento de profissionais que hoje comandam a atração. Gabriel Cartolano, primeiro intérprete do "Homem do Saco", e Gaby Cabrini, que começou no quadro "Direto da Redação", atualmente dividem a apresentação com Matheus Baldi, Thayse Teixeira e Carol Lekker.



O Fofocalizando vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30, no SBT.