Rafa Marques e Pati Guerra anunciam nascimento da filhaReprodução do Instagram / Renata Casali
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Rafa Marques e Pati Guerra anunciam nascimento da filhaReprodução do Instagram / Renata Casali
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