Rafa Marques e Pati Guerra anunciam nascimento da filhaReprodução do Instagram / Renata Casali

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Isabelle Rosa
Rio - Rafa Marques, filho de Bell Marques, e a influenciadora Pati Guerra anunciaram o nascimento da primeira filha, Malu, por meio das redes sociais, neste sábado (1º). O casal ainda mostrou um registro da pequena, que chegou ao mundo na noite de sexta-feira (31), e se declarou para ela.
"Ontem às 20h22, vivemos a maior emoção das nossas vidas! Malu chegou ao mundo, de olhos abertos, pronta pra explorar tudo e ser feliz. Nossos corações estão cheios de amor, e Malu já está recebendo todo nosso carinho e dedicação! Minha filha, que bênção ter você nos braços, depois de tantos planos e espera! Nós amamos muito você!", disse o casal em uma publicação conjunta feita no Instagram. 
 
 
 
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Um post compartilhado por Patricia Guerra (@patiguerra)


Vários famosos reagiram ao nascimento da bebê. "Deus abençoe muito vocês. Bem-vinda Malu", comentou Ivete Sangalo. "Chorei tanto ontem e estou chorando novamente vendo essa foto Malu, que Deus lhe abençoe! Seu tio vai estar sempre aqui por você!", disse Pipo Marques, que é irmão de Rafa. 
Noiva de Pipo, Mari Gonzales declarou: "Muito amor por essa princesa." Essa é a terceira neta de Bell Marques. Ele já é vovô de Íris e Elis, de sua filha mais velha, Rebeca.