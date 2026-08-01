Elisa Lucinda, Diego Martins, Isadora Cruz, Gabz, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e GuitoGlobo/Mateus Dutra
Entre as atrações musicais estiveram Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Daniel e a dupla Bruninho & Davi, responsáveis por interpretar sucessos que fazem parte da trilha sonora da produção.
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Além dos shows, os atores da novela também participaram da apresentação. Isadora Cruz (Agrado), Filipe Bragança (João Raul), Gabz (Eduarda), Diego Martins (Estevão), Elisa Lucinda (Zuzu), Guito (Malvino) e Isabelle Drummond (Naiane) subiram ao palco e interagiram com o público ao lado dos artistas.
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O evento também marcou um momento especial para Isabelle Drummond, que voltou a cantar diante do público pela primeira vez desde o sucesso das Empreguetes, grupo de "Cheias de Charme", novela de 2012: "Agora, em outra fase da minha vida e da minha carreira, tem um significado diferente. Fazer esse show de encerramento traz aquele frio na barriga, mas é uma forma muito bonita de celebrar tudo o que construímos ao longo desses meses e agradecer ao público por ter acompanhado a história da Naiane com tanto carinho".
Um dos momentos mais comentados da noite foi justamente o encontro entre Isabelle Drummond e Ana Castela, que dividiram os vocais.
— Apego Ana Castela (@Apegoanacastela) August 1, 2026
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa