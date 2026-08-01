Elisa Lucinda, Diego Martins, Isadora Cruz, Gabz, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e GuitoGlobo/Mateus Dutra

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Carolina Irigoyen
Rio - O show da turnê "Coração Acelerado" reuniu música e dramaturgia na noite desta sexta-feira (31), em Goiânia (GO). Inspirado na novela das 19h da TV Globo, o espetáculo levou ao palco grandes artistas do sertanejo e parte do elenco da trama, estrelada por Isadora Cruz e Filipe Bragança. 
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Daniel marca presença em show da turnê 'Coração Acelerado' - Globo/ Isabela Azine
Bruninho e Davi marcam presença em show da turnê 'Coração Acelerado' - Isabela Azine / TV Globo
Chitãozinho e Xororó marcam presença em show da turnê 'Coração Acelerado' - Globo/ Isabela Azine
Ana Castela marca presença em show da turnê 'Coração Acelerado' - Globo/ Isabela Azine
Filipe Bragança integra o elenco de 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Diego Martins, Isabelle Drummond e Kamila Amorim integram o elenco de 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Kamila Amorim integra o elenco de 'Coração Acelerado' - Globo/Mateus Dutra
Gabz interpreta Eduarda em 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Isabelle Drummond vive Naiane em 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Guito integra o elenco de 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Isabelle Drummond vive Naiane em 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Diego Martins dá vida a Estevão em 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Elisa Lucinda integra o elenco de 'Coração Acelerado' - Mateus Dutra / TV Globo
Elisa Lucinda, Diego Martins, Isadora Cruz, Gabz, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Guito marcam presença em show da turnê de 'Coração Acelerado' - Globo/Mateus Dutra

Entre as atrações musicais estiveram Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Daniel e a dupla Bruninho & Davi, responsáveis por interpretar sucessos que fazem parte da trilha sonora da produção.
 
 
 
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Além dos shows, os atores da novela também participaram da apresentação. Isadora Cruz (Agrado), Filipe Bragança (João Raul), Gabz (Eduarda), Diego Martins (Estevão), Elisa Lucinda (Zuzu), Guito (Malvino) e Isabelle Drummond (Naiane) subiram ao palco e interagiram com o público ao lado dos artistas.
 
 
 
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O evento também marcou um momento especial para Isabelle Drummond, que voltou a cantar diante do público pela primeira vez desde o sucesso das Empreguetes, grupo de "Cheias de Charme", novela de 2012: "Agora, em outra fase da minha vida e da minha carreira, tem um significado diferente. Fazer esse show de encerramento traz aquele frio na barriga, mas é uma forma muito bonita de celebrar tudo o que construímos ao longo desses meses e agradecer ao público por ter acompanhado a história da Naiane com tanto carinho".

Um dos momentos mais comentados da noite foi justamente o encontro entre Isabelle Drummond e Ana Castela, que dividiram os vocais.
As cowgirls entregando tudo! Ana Castela ao lado de Isabelle Drummond no primeiro show da turnê de Coração Acelerado, em Goiânia. pic.twitter.com/oHBTIXurCu
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O repertório da apresentação reuniu músicas que marcaram a novela e clássicos do sertanejo. Entre elas estavam:
Olha Onde Eu Tô e As Cowgirl - Ana Castela
Seu Amor É Minha Estrada - de Chitãozinho & Xororó
Amo Noite e Dia - Jorge & Mateus
Sensível Demais - Marília Mendonça
Majestade, o Sabiá - Roberta Miranda
Mentiras - Paula Fernandes
Bodyguard - Beyoncé
I'm Gonna Getcha Good! - Shania Twain.
O show aconteceu no Espaço Dois Ipês e será exibido na TV Globo no dia 15 de agosto, logo após o "Altas Horas", como parte da programação de um especial musical.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa