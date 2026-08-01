Elisa Lucinda, Diego Martins, Isadora Cruz, Gabz, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Guito - Globo/Mateus Dutra

Elisa Lucinda, Diego Martins, Isadora Cruz, Gabz, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e GuitoGlobo/Mateus Dutra

Publicado 01/08/2026 10:10 | Atualizado 01/08/2026 10:38

Rio - O show da turnê "Coração Acelerado" reuniu música e dramaturgia na noite desta sexta-feira (31), em Goiânia (GO). Inspirado na novela das 19h da TV Globo, o espetáculo levou ao palco grandes artistas do sertanejo e parte do elenco da trama, estrelada por Isadora Cruz e Filipe Bragança.

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Entre as atrações musicais estiveram Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Daniel e a dupla Bruninho & Davi, responsáveis por interpretar sucessos que fazem parte da trilha sonora da produção. Entre as atrações musicais estiveram Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Daniel e a dupla Bruninho & Davi, responsáveis por interpretar sucessos que fazem parte da trilha sonora da produção.







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Além dos shows, os atores da novela também participaram da apresentação. Isadora Cruz (Agrado), Filipe Bragança (João Raul), Gabz (Eduarda), Diego Martins (Estevão), Elisa Lucinda (Zuzu), Guito (Malvino) e Isabelle Drummond (Naiane) subiram ao palco e interagiram com o público ao lado dos artistas. Além dos shows, os atores da novela também participaram da apresentação. Isadora Cruz (Agrado), Filipe Bragança (João Raul), Gabz (Eduarda), Diego Martins (Estevão), Elisa Lucinda (Zuzu), Guito (Malvino) e Isabelle Drummond (Naiane) subiram ao palco e interagiram com o público ao lado dos artistas.







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O evento também marcou um momento especial para Isabelle Drummond, que voltou a cantar diante do público pela primeira vez desde o sucesso das Empreguetes, grupo de "Cheias de Charme", novela de 2012: "Agora, em outra fase da minha vida e da minha carreira, tem um significado diferente. Fazer esse show de encerramento traz aquele frio na barriga, mas é uma forma muito bonita de celebrar tudo o que construímos ao longo desses meses e agradecer ao público por ter acompanhado a história da Naiane com tanto carinho".



Um dos momentos mais comentados da noite foi justamente o encontro entre Isabelle Drummond e Ana Castela, que dividiram os vocais. O evento também marcou um momento especial para Isabelle Drummond, que voltou a cantar diante do público pela primeira vez desde o sucesso das Empreguetes, grupo de "Cheias de Charme", novela de 2012: "Agora, em outra fase da minha vida e da minha carreira, tem um significado diferente. Fazer esse show de encerramento traz aquele frio na barriga, mas é uma forma muito bonita de celebrar tudo o que construímos ao longo desses meses e agradecer ao público por ter acompanhado a história da Naiane com tanto carinho".Um dos momentos mais comentados da noite foi justamente o encontro entre Isabelle Drummond e Ana Castela, que dividiram os vocais.

As cowgirls entregando tudo! Ana Castela ao lado de Isabelle Drummond no primeiro show da turnê de Coração Acelerado, em Goiânia. pic.twitter.com/oHBTIXurCu

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O repertório da apresentação reuniu músicas que marcaram a novela e clássicos do sertanejo. Entre elas estavam:

Olha Onde Eu Tô e As Cowgirl - Ana Castela

Seu Amor É Minha Estrada - de Chitãozinho & Xororó

Amo Noite e Dia - Jorge & Mateus

Sensível Demais - Marília Mendonça

Majestade, o Sabiá - Roberta Miranda

Mentiras - Paula Fernandes

Bodyguard - Beyoncé

I'm Gonna Getcha Good! - Shania Twain.

O show aconteceu no Espaço Dois Ipês e será exibido na TV Globo no dia 15 de agosto, logo após o "Altas Horas", como parte da programação de um especial musical.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa