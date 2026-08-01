Igor Rickli publicou ensaio fotográfico onde aparece só de cueca e falou sobre autoconfiançaReprodução / Brunno Rangel - orangel

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Igor Rickli movimentou as redes sociais neste sábado (1º) ao compartilhar um ensaio fotográfico de cueca e refletir sobre autoestima aos 42 anos. No ar em "Quem Ama Cuida" como Patrick, o ator afirmou que nunca se sentiu tão bem consigo mesmo e disse que a confiança vai além da aparência física.
fotogaleria
Igor Rickli publicou ensaio fotográfico onde aparece só de cueca e falou sobre autoconfiança - Reprodução / Brunno Rangel - orangel
Igor Rickli publicou ensaio fotográfico onde aparece só de cueca e falou sobre autoconfiança - Reprodução / Brunno Rangel - orangel
Igor Rickli publicou ensaio fotográfico onde aparece só de cueca e falou sobre autoconfiança - Reprodução / Brunno Rangel - orangel

"Respeita o pai que o pai tá on!", brincou na legenda da publicação. Em seguida, completou: "Estou com 42 anos e, sinceramente, não lembro de ter me sentido tão bem. Nem quando era mais novo. O tempo pode até mudar o corpo, mas quando a gente aprende a habitar quem é, a confiança vem de outro lugar."
LEIA MAIS: Aline Wirley reflete sobre relação entre as ex-integrantes do Rouge
LEIA MAIS: Aline Wirley e Igor Rickli compartilham registros de viagem com os três filhos no Caribe

A publicação recebeu elogios de famosos e seguidores. "Pai lindo do pai", escreveu o ator José Loreto, que também faz parte do elenco da novela das 21h, da TV Globo. "A nossa Rouge tá bem servida", brincou uma seguidora, em referência ao casamento de Igor com Aline Wirley.

Igor é casado com a cantora e atriz Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, grupo pop que ganhou projeção nacional após vencer o "Popstars", em 2002. Juntos há 16 anos, eles são pais de Antônio, Fátima e Will. 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Rickli (@igorrickli)



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa