Igor Rickli publicou ensaio fotográfico onde aparece só de cueca e falou sobre autoconfiançaReprodução / Brunno Rangel - orangel
"Respeita o pai que o pai tá on!", brincou na legenda da publicação. Em seguida, completou: "Estou com 42 anos e, sinceramente, não lembro de ter me sentido tão bem. Nem quando era mais novo. O tempo pode até mudar o corpo, mas quando a gente aprende a habitar quem é, a confiança vem de outro lugar."
A publicação recebeu elogios de famosos e seguidores. "Pai lindo do pai", escreveu o ator José Loreto, que também faz parte do elenco da novela das 21h, da TV Globo. "A nossa Rouge tá bem servida", brincou uma seguidora, em referência ao casamento de Igor com Aline Wirley.
Igor é casado com a cantora e atriz Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, grupo pop que ganhou projeção nacional após vencer o "Popstars", em 2002. Juntos há 16 anos, eles são pais de Antônio, Fátima e Will.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa