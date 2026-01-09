Antônio, Aline Wirley, Will, Igor Rickli e Fátima - Reprodução / Instagram

Rio - A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli publicaram, nesta quinta-feira (8), registros da viagem em família que fazem para o Caribe. Por meio de seus perfis oficiais em redes sociais, o casal documentou a estadia na região. Eles estão acompanhados dos três filhos: Antônio, de 11 anos, Fátima, de 12, e Will, de 8.

A publicação marca um dos primeiros registros de viagens internacionais realizados pelo casal com os três filhos juntos. Nas postagens, os artistas destacaram a rotina de descanso e a convivência familiar no destino turístico. A publicação marca um dos primeiros registros de viagens internacionais realizados pelo casal com os três filhos juntos. Nas postagens, os artistas destacaram a rotina de descanso e a convivência familiar no destino turístico.

O conteúdo gerou interações de seguidores que acompanham a viagem. "Quando um casal resolve espalhar amor, dá nisso: abraça aqueles que, por algum motivo, a vida soltou a mão, que nunca falte amor nessa família", comentou um fã da família relembrando o fato de que Fátima e Will foram adotados pelo casal. "Acho essa família incrivelmente linda. A gente percebe o amor entre eles de longe", comentou outra pessoa; "Gente eu sempre me pego olhando os posts de vocês com um grande sorriso no rosto, vocês transmitem felicidade. Que família linda e abençoada que vocês formam!", escreveu uma fã admirando; "Vocês deixam qualquer lugar com a vibe de amor e paz!", comentou outra seguidora.



O casal, que compartilha regularmente a rotina doméstica e profissional, utiliza o período de férias para o convívio direto com os filhos antes da retomada das agendas de trabalho previstas para o primeiro semestre de 2026.