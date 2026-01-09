Cauã ReymondDaniel Pinheiro / BrazilNews

Rio - Atores da série "Jogada de Risco" se reuniram, na noite desta quinta-feira (8), em um restaurante da Zona Sudoeste do Rio, para comemorar o fim das gravações da produção do Globoplay, com estreia prevista para este ano. Idealizador da série e intérprete de Maurício, Cauã Reymond marcou presença no local. 
Outros nomes do elenco como Marcelo Adnet, Mariana Sena, Breno Ferreira e Maria Bopp também participaram da confraternização. No Instagram, Mauricio Mattar celebrou o encerramento das gravações ao compartilhar um clique com Rodrigo Lombardi, Marcos Frota, Cauã e Raymundo Souza. 

Dirigida por Bruno Safadi, "Jogada de Risco" conta a história Mauricio (Cauã Reymond), um ex-jogador que luta para conquisar o sucesso como agente no milionário mercado do futebol. Com isso, ele precisará lidar com seu fracasso como atleta e a relação conturbada com o pai.