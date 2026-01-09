Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa - Reprodução / Instagram

Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2026 09:10

Rio - Em meio a rumores de que pode ser a atração do "Todo Mundo no Rio", megashow gratuito na Praia de Copacabana, Britney Spears, de 44 anos, falou sobre o desejo de voltar aos palcos em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (8). A cantora compartilhou um registro de uma performance, em 2002, no American Music Awards (AMAs), e expressou a vontade de se apresentar com um de seus filhos. Ela ainda revelou que não pretende fazer shows nos Estados Unidos e expôs o motivo.

"Vou enviar este piano para o meu filho este ano!!! Curiosamente, danço no Instagram para curar coisas no meu corpo que as pessoas nem imaginam. Sim, e às vezes é constrangedor... mas passei por momentos difíceis para salvar a minha vida...", escreveu Britney.



"Nunca mais me apresentarei nos Estados Unidos por motivos extremamente delicados, mas espero estar sentada num banquinho, com um coque e uma rosa vermelha nos cabelos, me apresentando com o meu filho... no Reino Unido e na Austrália, e muito em breve. Ele é uma estrela enorme e me sinto muito honrada por estar na presença dele!!! Que Deus te proteja, meu pequeno!!!", completou ela, sem dar mais detalhes.







A artista é mãe de Sean Federline, de 20 anos, e Jayden Federline, de 19, frutos do antigo casamento com o rapper e dançarino Kevin Federline, de 47. Os dois ficaram juntos 2004 a 2007. Ela está afastada dos palcos desde 2018.