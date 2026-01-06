Eduardo Paes faz mistério sobre atração de 2026 do ’Todo Mundo no Rio’ - Érica Martin/Agência O Dia / Reprodução/X

Publicado 06/01/2026 07:59

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, movimentou a internet, na manhã desta terça-feira (6). No X, antigo Twitter, ele publicou uma montagem com a foto de vários artistas e pediu para que o público fizesse suas apostas sobre a próxima atração do “Todo Mundo no Rio”, show gratuito na praia de Copacabana que já levou Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, para as areias da Princesinha do Mar.

Na publicação, que traz o logo do “Todo Mundo no Rio”, tem fotos de Bono, do U2 – banda frequentemente pedida por Paes para a atração –, Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Shakira, Chris Martin – da banda Coldplay –, Britney Spears e Justin Bieber.



Nos comentários, os internautas fizeram suas apostas e aproveitaram para pedir pela apresentação de seus artistas favoritos. “Vamos ver se tu é brabo mesmo para tirar a Rihanna da aposentadoria, prefeito”, desafiou um perfil. “Se for o Paul McCartney, você zerou o jogo”, disse outro. “Beyoncé, todo mundo quer!”, afirmou um terceiro. “Queremos a Britney Spears, dá seu jeito Dudu”, pediu um quarto.



Em 2024, estreando o evento que foi prometido até 2028 pela Prefeitura do Rio,



"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu o prefeito na publicação. Nos últimos anos, Eduardo Paes soltou "spoilers" de quem seria a real atração em suas redes sociais antes dos anúncios oficiais. Devido a isto, internautas apontam que o artista de 2026 seja um dos que estão no post.

Madonna levou o show de encerramento da turnê "Celebration" para a praia de Copacabana em um show gratuito que arrastou 1,6 milhão de pessoas.

Lady Gaga subiu ao palco montado em frente ao Copacabana Palace e fez história ao reunir um público de 2,1 milhões de pessoas para o show da turnê "Mayhem". Mais tarde, o Guinness Book reconheceu a apresentação como o maior público da história para um show gratuito de uma artista feminina.