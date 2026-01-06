Eduardo Paes faz mistério sobre atração de 2026 do ’Todo Mundo no Rio’Érica Martin/Agência O Dia / Reprodução/X
Na publicação, que traz o logo do “Todo Mundo no Rio”, tem fotos de Bono, do U2 – banda frequentemente pedida por Paes para a atração –, Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Shakira, Chris Martin – da banda Coldplay –, Britney Spears e Justin Bieber.
Nos comentários, os internautas fizeram suas apostas e aproveitaram para pedir pela apresentação de seus artistas favoritos. “Vamos ver se tu é brabo mesmo para tirar a Rihanna da aposentadoria, prefeito”, desafiou um perfil. “Se for o Paul McCartney, você zerou o jogo”, disse outro. “Beyoncé, todo mundo quer!”, afirmou um terceiro. “Queremos a Britney Spears, dá seu jeito Dudu”, pediu um quarto.
Em 2024, estreando o evento que foi prometido até 2028 pela Prefeitura do Rio, Madonna levou o show de encerramento da turnê “Celebration” para a praia de Copacabana em um show gratuito que arrastou 1,6 milhão de pessoas.
No ano seguinte, em 2025, Lady Gaga subiu ao palco montado em frente ao Copacabana Palace e fez história ao reunir um público de 2,1 milhões de pessoas para o show da turnê “Mayhem”. Mais tarde, o Guinness Book reconheceu a apresentação como o maior público da história para um show gratuito de uma artista feminina.
Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem! pic.twitter.com/5qbguPjRbw— Eduardo Paes (@eduardopaes) January 6, 2026
