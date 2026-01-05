Música póstuma de Marília Mendonça ganha data de lançamento - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 23:00

Rio - Uma nova publicação nas redes sociais de Marília Mendonça (1995-2021) realizada nesta segunda-feira (5) anunciou o lançamento de "Você Me Fez Odiar o Carnaval", música póstuma da artista. A faixa inédita chegará nas plataformas digitais no dia 15 de janeiro.

"O que a rainha escreveu, tempo nenhum apaga!", afirmou o perfil oficial. A canção é inspirada em "Happier Than Ever", da cantora norte-americana Billie Eilish.

O trabalho foi anunciado pela cantora em outubro de 2021, menos de um mês antes do acidente que tirou a vida de Marília. "Não querendo mudar de assunto, mas já preparando vocês...fiz uma música pra lançar no Carnaval e o nome dela é: 'você me fez odiar o carnaval' eu tô avisando com antecedência porque sou gente boa...prepara", escreveu ela no X, antigo Twitter.