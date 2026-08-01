Alberto Cowboy anunciou fim do contrato que mantinha com a Globo desde sua participação no 'Big Brother Brasil' - Reprodução / Instagram

Alberto Cowboy anunciou fim do contrato que mantinha com a Globo desde sua participação no 'Big Brother Brasil'Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2026 11:05

Rio - Alberto Cowboy anunciou, nesta sexta-feira (31), o fim de seu contrato com a Viu, agência de publicidade da Globo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-BBB afirmou que a decisão de não renovar a parceria foi tomada em comum acordo e aproveitou para agradecer o suporte recebido desde sua segunda participação no "Big Brother Brasil".

Alberto Cowboy se pronuncia após fim do contrato com a Globo e agradece à emissora pela oportunidade. pic.twitter.com/BaoQ1Wtnrk — Central Reality (@centralreality) August 1, 2026

"Hoje acaba o contrato com a Viu, agência de publicidade da Globo. Decidimos em comum acordo que o melhor seria a não renovação. Mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer por todo o apoio, por toda a força que eu recebi dessa agência durante esse período", declarou.



O influenciador também mencionou a importância da emissora em sua trajetória após o reality. "A Globo, esse ano, me deu uma excelente oportunidade, que foi voltar ao BBB. Isso mudou e continua mudando a minha vida, e eu sou muito grato sempre. Agradeço demais a toda a equipe da Viu por toda a força, todo o suporte, todas as dicas que me deram nesse pós-BBB, que é muito importante a gente reaprender a lidar com tudo isso." "Hoje acaba o contrato com a Viu, agência de publicidade da Globo. Decidimos em comum acordo que o melhor seria a não renovação. Mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer por todo o apoio, por toda a força que eu recebi dessa agência durante esse período", declarou.O influenciador também mencionou a importância da emissora em sua trajetória após o reality. "A Globo, esse ano, me deu uma excelente oportunidade, que foi voltar ao BBB. Isso mudou e continua mudando a minha vida, e eu sou muito grato sempre. Agradeço demais a toda a equipe da Viu por toda a força, todo o suporte, todas as dicas que me deram nesse pós-BBB, que é muito importante a gente reaprender a lidar com tudo isso."

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Apesar do encerramento da parceria, ele afirmou que já trabalha em novos projetos. "É claro que temos novos projetos, coisas já em andamento, que em breve vou deixar vocês saberem. Fica tranquilo", disse. "Agosto é mês de Barretão, estamos indo para a Festa de Barretos. Vem muito mais coisa por aí", completou.



A presença do influenciador deve acontecer durante a 71ª Festa do Peão de Barretos, realizada entre 20 e 30 de agosto, em São Paulo. Apesar do encerramento da parceria, ele afirmou que já trabalha em novos projetos. "É claro que temos novos projetos, coisas já em andamento, que em breve vou deixar vocês saberem. Fica tranquilo", disse. "Agosto é mês de Barretão, estamos indo para a Festa de Barretos. Vem muito mais coisa por aí", completou.A presença do influenciador deve acontecer durante a 71ª Festa do Peão de Barretos, realizada entre 20 e 30 de agosto, em São Paulo.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa