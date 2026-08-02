Fátima Bernardes curte show de Djavan no RioGui Silva / Brazil News
A amizade da Flávia e da Mariana se consolidando na vida real aquece meu coração. pic.twitter.com/27RiZ4XYCQ— (@jas_scanee) August 2, 2026
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Fátima Bernardes curte show de Djavan no RioGui Silva / Brazil News
A amizade da Flávia e da Mariana se consolidando na vida real aquece meu coração. pic.twitter.com/27RiZ4XYCQ— (@jas_scanee) August 2, 2026
Ver essa foto no Instagram
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