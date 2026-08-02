Fátima Bernardes curte show de Djavan no RioGui Silva / Brazil News

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Isabelle Rosa
Rio - Djavan, de 77 anos, realizou o primeiro show da turnê "Djavanear 50 anos. Só sucessos" na Farmasi Arena, na Zona Sudoeste do Rio, neste sábado (25), e reuniu um time de famosos na plateia. Fátima Bernardes e Maria Ribeiro, que interpreta Beatriz em "Quem Ama Cuida", foram algumas das celebridades que curtiram a apresentação. 
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Nanda Costa vai com Emilie Rey ao show de Djavan no Rio - Gui Silva / Brazil News
Ana Furtado e a mãe, Sônia, marcam presença em show Djavan no Rio - Gui Silva / Brazil News
Fátima Bernardes curte show de Djavan no Rio - Gui Silva / Brazil News
Malu Galli e Afonso Tostes prestigiam show de Djavan no Rio - Gui Silva / Brazil News
Cris Vianna prestigia show de Djavan no Rio - Gui Silva / Brazil News
Andreia Horta e Ravel Andrade prestigiam show de Djavan no Rio - Gui Silva / Brazil News
Alexandre Nero e Karen Brusttolin marcam presença em show de Djavan - Gui Silva / Brazil News
Maria Ribeiro marca presença em show de Djavan - Gui Silva / Brazil News
Djavan reúne grandes sucessos em show no Rio - Gui Silva / Brazil News
Em meio a rumores de romance, Nanda Costa e Emilie Rey também marcaram presença no local, assim como Malu Galli, Ana Furtado, Isabel Teixeira, Cris Vianna, Alexandre Nero e a mulher, Karen Brusttolin, Andreia Horta, Ravel Andrade, Mariana Ximenes, Flávia Alessandra.
No show, Djavan revisitou clássicos da carreira como "Sina", "Oceano", "Azul", "Flor de Lis", "Samurai", "Açaí", "Um Amor Puro", "Eu Te Devoro" e empolgou a plateia, que fazia coro. Em um momento do show, o cantor falou sobre a relação com o Rio de Janeiro. "A cidade que me deu à luz, que fez de mim quem eu sou hoje. É um prazer imenso chegar ao Rio, cantar no Rio. Estou muito feliz de estar aqui". 
 
 
 
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Djavan também homenageou Gal Costa, que morreu em 2022. "A Gal é uma lembrança comovente. Ela foi a maior intérprete que eu já tive... A Gal era muito musical. Ela absorvia tudo com uma facilidade incrível. Me deu alegrias imensas gravando minhas canções. Eu dedico esse momento a ela", afirmou ele, antes de entoar "O Vento".
Entre grandes sucessos e dancinhas, o artista se emocionou no palco e foi ovacionado pelos fãs. O clima festivo seguiu mesmo após a apresentação. O público deixou o espetáculo cantando "Sina" pelos corredores do local. Djavan realiza mais dois shows desta turnê na Cidade Maravilhosa: neste domingo (2) e no próximo sábado (9). 