Influenciadora mostrou imagens em publicação neste sábado (1)Reprodução/Instagram
Entre os registros, Bruna Biancardi compartilhou momentos com amigos e família, aparecendo com as filhas, Mel e Mavie, de 3, e do marido, Neymar Jr. Ela também postou fotos do bolo, do ambiente, decorado com flores, balões, e desenhos.
A celebração aconteceu após viagem da família para acompanhar o jogador na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. Ambas nasceram em julho, e as datas coincidiram com o período no exterior.
Mel é filha de Neymar com Biancardi, e nasceu no dia 5 de julho de 2025. Já Helena, filha do jogador com Amanda Kimberlly, completou dois anos em 3 de julho.
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