Influenciadora mostrou imagens em publicação neste sábado (1)Reprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Bruna Biancardi, de 32 anos, postou registros de aniversário conjunto da filha, Mel, de 1, e da enteada, Helena, de 2, em publicação nas redes sociais neste sábado (1º). A festa aconteceu na última quarta-feira (29). Na legenda, ela descreveu a celebração como uma tarde memorável. "Uma tarde linda, florida e cheia de atividades para comemorarmos (um pouquinho atrasado) o dia delas!", escreveu.

Entre os registros, Bruna Biancardi compartilhou momentos com amigos e família, aparecendo com as filhas, Mel e Mavie, de 3, e do marido, Neymar Jr. Ela também postou fotos do bolo, do ambiente, decorado com flores, balões, e desenhos.

A celebração aconteceu após viagem da família para acompanhar o jogador na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. Ambas nasceram em julho, e as datas coincidiram com o período no exterior.

Mel é filha de Neymar com Biancardi, e nasceu no dia 5 de julho de 2025. Já Helena, filha do jogador com Amanda Kimberlly, completou dois anos em 3 de julho.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna