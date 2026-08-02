Anitta deu início à turnê Equilibrvm em Porto AlegreLucas Ramos / Brazil News
DIA DO SETLIST MALUCO! Anitta cantando “Favela Chegou” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/6cJ0eMpm2y— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
Entre os momentos que mais chamaram a atenção do público esteve a performance de "Divino Sexual", em que a cantora surgiu em uma coreografia sensual com bailarinos. O show também marcou a estreia ao vivo da regravação de "Pra Você Gostar de Mim", sucesso de Carmen Miranda.
Antes da apresentação, o público teve acesso à Vila Equilibrivm, espaço dedicado a experiências de bem-estar e autoconhecimento. Entre 14h e 17h, os fãs puderam participar de atividades como yoga, meditação, massagens e leituras de tarô. Durante esse período, a organização também suspendeu a venda de bebidas alcoólicas, em uma proposta para incentivar a presença, a conexão e o cuidado antes do início da programação musical.
ala madonna: cantora anitta realiza performance ousada de "divino sexual" no show de abertura da turnê do equilibrium https://t.co/xvdNH57RcU— OMusic (@omusicnet) August 1, 2026
AUTOCUIDADO! A Vila Equilibrivm também conta com abraços grátis e sessões de terapia. pic.twitter.com/UlEyP8lotF— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
OBRA DE ARTE! Anitta abriu o show da EQUILIBRIVM Tour com “Contemplação”. pic.twitter.com/aCWHmQyApD— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
EMOCIONANTE! Anitta cantando “Ternura” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/LevQICkQRC— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
Anitta cantando “Ogun Me Rodeia” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/jBsGVFKxiE— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
Anitta cantando “Sem Pressa” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/qGujMMHTFN— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
O CORO! Anitta cantando “Bemba” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/GEgFdZ2OrF— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
ESPETÁCULO! Anitta cantando “Caminhador” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/EEYLSHzTCw— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
OS VOCAIS! Anitta cantando “Nanã” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/KHNrzYZUyz— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
TUDO! Anitta cantando “Desgraça” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/EzvBJEdmrx— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
AMAMOS! Anitta cantando “Feitiço” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/NIqs6eVEqG— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
LINDO! Anitta cantando “Tudo Isso” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/v8GcTufOUu— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
É QUALIDADE DE VIDA! Anitta cantando “Deus Existe” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/DXMk0fR5ih— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
SOCORRO! Anitta cantando “Você Já Sabe” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/ZyhhIuhV9O— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
QUEBRA TUDO! Anitta performando “Sal Grosso” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/8UlQfN8ukw— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
Anitta cantando “Meia Noite” na EQUILIBRIVM Tour. pic.twitter.com/v9ixYXBpgE— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 1, 2026
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa