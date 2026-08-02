Paula Fernandes esbanja boa forma em cliques de biquíniReprodução do Instagram
Solteira, Paula Fernandes arrasa em cliques de biquíni e dá conselho
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Viviane Batidão cancela show no Pará após acidente de lancha
Equipe comunicou decisão em nota neste domingo (2)
Virginia Fonseca anuncia afastamento das redes sociais e expõe motivo
Influenciadora explicou decisão em publicação neste domingo (2)
Mãe de Fernanda Bande acusa filha de impedi-la de ver o neto
'Tirou o meu menino de mim', afirmou Dalva Fonseca; ex-BBB respondeu por meio de nota assinada por advogado
Paulo Miklos cancela show por motivo de saúde
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Marido de Sasha perde a paciência ao responder críticas
João Lucas se manifestou após ser chamado de 'sem carisma' por alguns internautas