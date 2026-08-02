João Lucas, marido de Sasha, rebateu críticas recebidas depois de aparecer no telão do show da Xuxa - Reprodução / Instagram

João Lucas, marido de Sasha, rebateu críticas recebidas depois de aparecer no telão do show da XuxaReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2026 10:58

Rio - João Lucas usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após aparecer no telão do segundo show da turnê de despedida de Xuxa , realizado na noite de sexta-feira (31), em São Paulo. O cantor, que é casado com Sasha Meneghel, publicou uma sequência de vídeos em que respondeu, em tom bem-humorado, mas irritado, a comentários sobre sua personalidade.

João Lucas responde aos haters que criticaram sua suposta "falta de carisma":



"Vai tomar no seu c*." pic.twitter.com/egDsmcmEZA — poponze (@poponze) August 2, 2026

"Han? Olha aqui. Estou aqui, estava comendo, né? Fui pegar uma sobremesa. Aí abri meu Instagram. Eu tenho um grupo com alguns fãs, alguns de vocês. Vi que tinha um post falando que eu não tenho carisma. Eu não tenho carisma? (...) Pode falar que eu sou feio, pode falar que eu sou, sei lá, metido. Mas que eu não tenho carisma? Vai tomar no seu c*", disparou.



Na sequência, João afirmou que já está acostumado a receber ataques sempre que participa de grandes eventos públicos. "(...) Mas essa de agora foi novo. Que eu não tenho carisma. Essa eu nunca ouvi. E essa eu não vou aceitar. Mas vai tomar no c* quem falou que eu não tenho carisma, que eu tenho carisma sim, cara. Vocês só não me conhecem...", completou.

"Han? Olha aqui. Estou aqui, estava comendo, né? Fui pegar uma sobremesa. Aí abri meu Instagram. Eu tenho um grupo com alguns fãs, alguns de vocês. Vi que tinha um post falando que eu não tenho carisma. Eu não tenho carisma? (...) Pode falar que eu sou feio, pode falar que eu sou, sei lá, metido. Mas que eu não tenho carisma? Vai tomar no seu c*", disparou.Na sequência, João afirmou que já está acostumado a receber ataques sempre que participa de grandes eventos públicos. "(...) Mas essa de agora foi novo. Que eu não tenho carisma. Essa eu nunca ouvi. E essa eu não vou aceitar. Mas vai tomar no c* quem falou que eu não tenho carisma, que eu tenho carisma sim, cara. Vocês só não me conhecem...", completou.

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As críticas surgiram após a participação de João Lucas no show "Xuxa – O Último Voo da Nave", quando ele apareceu no telão ao lado de Sasha Meneghel, Bruna Marquezine e Shawn Mendes.

"Bru, também quero netinho. Sem pressão", disse Xuxa ao ver a melhor amiga de Sasha, que considera como uma filha, no telão de seu show.



A atriz caiu na gargalhada ao ouvir o pedido. pic.twitter.com/tMMtDAYAvW — Quem (@quem) August 1, 2026