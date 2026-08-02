Paulo Miklos tranquilizou fãs após adiar show por quadro de pneumonia - Reprodução / Instagram

Paulo Miklos tranquilizou fãs após adiar show por quadro de pneumoniaReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2026 12:32

Rio - Paulo Miklos tranquilizou os fãs após precisar adiar o show que faria no sábado (1º), durante o 14º Extrema Motofest, em Extrema, em Minas Gerais. Em vídeo gravado do hospital, o cantor explicou que foi internado com pneumonia, afirmou que responde bem ao tratamento e disse que espera voltar às atividades em poucos dias.







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"Meus amigos de Extrema, Minas Gerais. Estou triste que eu não vou poder estar com vocês hoje, eu dei entrada no hospital com um quadro de pneumonia, mas evoluiu super bem. Eles entraram com dois antibióticos e eu, enfim, em 72 horas já estou em casa. E eu quero desejar pra vocês um grande encontro aí, que eu quero fazer parte. Vamos ver se para o ano eu volto aí com vocês, tá bom? Beijo grande pra todos, bora, rock and roll!", declarou o cantor. "Meus amigos de Extrema, Minas Gerais. Estou triste que eu não vou poder estar com vocês hoje, eu dei entrada no hospital com um quadro de pneumonia, mas evoluiu super bem. Eles entraram com dois antibióticos e eu, enfim, em 72 horas já estou em casa. E eu quero desejar pra vocês um grande encontro aí, que eu quero fazer parte. Vamos ver se para o ano eu volto aí com vocês, tá bom? Beijo grande pra todos, bora, rock and roll!", declarou o cantor.

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O adiamento da apresentação foi anunciado pela organização do Extrema Motofest no sábado (1°), noite em que Paulo Miklos era a principal atração. Em nota, o evento informou que a decisão foi tomada por recomendação médica e destacou que o artista apresenta boa evolução clínica e segue em recuperação.



A organização informou ainda que já está em contato com a produção do cantor para definir uma nova data para a apresentação, que será divulgada pelos canais oficiais do festival assim que houver confirmação.

A programação do evento continua neste domingo (2) com show da banda Detonautas.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa