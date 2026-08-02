Paulo Miklos tranquilizou fãs após adiar show por quadro de pneumoniaReprodução / Instagram
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"Meus amigos de Extrema, Minas Gerais. Estou triste que eu não vou poder estar com vocês hoje, eu dei entrada no hospital com um quadro de pneumonia, mas evoluiu super bem. Eles entraram com dois antibióticos e eu, enfim, em 72 horas já estou em casa. E eu quero desejar pra vocês um grande encontro aí, que eu quero fazer parte. Vamos ver se para o ano eu volto aí com vocês, tá bom? Beijo grande pra todos, bora, rock and roll!", declarou o cantor.
A organização informou ainda que já está em contato com a produção do cantor para definir uma nova data para a apresentação, que será divulgada pelos canais oficiais do festival assim que houver confirmação.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa