Acusada pela mãe de impedi-la de ver o neto, ex-BBB Fernanda Bande responde com carta assinada por advogado - Reprodução do Instagram

Acusada pela mãe de impedi-la de ver o neto, ex-BBB Fernanda Bande responde com carta assinada por advogadoReprodução do Instagram

Publicado 02/08/2026 13:26 | Atualizado 02/08/2026 13:59

Rio - Dalva Fonseca, mãe da ex-BBB Fernanda Bande , voltou a se manifestar nas redes sociais sobre o afastamento do neto, Marcelo. Em um vídeo publicado neste sábado (1°), ela rebateu comentários de profissionais que afirmam que avós têm direito legal de conviver com os netos e afirmou que, na prática, sua experiência foi diferente.

Dalva Fonseca, mãe de Fernanda Bande, acusa a filha de impedi-la de ver o neto e revela que a ex-BBB entrou com medida protetiva contra ela. pic.twitter.com/LoPoSRyWpK — Central Reality (@centralreality) August 1, 2026

"Eu estou vendo vários psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeuta, advogado de família, falar que os avós maternos e paternos têm o direito legal de conviver com os netos. Então vou pedir para eles irem lá na Delegacia 77, avisar pro delegado, ir na Lei Maria da Penha avisar para delegada, ir no Ministério Público avisar para promotora dessa lei, porque eles não estão sabendo", declarou.



Na sequência, Dalva relembrou que criou o neto desde o nascimento até os 13 anos: "Dei tudo que eu pude dar para ele. E criei também a mãe dele, que nesse vai e volta, vai e volta... casamento nunca deu certo para ela. Ela nunca foi feliz no casamento. (...) Isso me causou muito transtorno. Uma doença crônica que eu já tenho avançou muito, uma dependência muito grande porque ele era tudo na minha vida. (...) Eu desabei como uma jaca podre." "Eu estou vendo vários psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeuta, advogado de família, falar que os avós maternos e paternos têm o direito legal de conviver com os netos. Então vou pedir para eles irem lá na Delegacia 77, avisar pro delegado, ir na Lei Maria da Penha avisar para delegada, ir no Ministério Público avisar para promotora dessa lei, porque eles não estão sabendo", declarou.Na sequência, Dalva relembrou que criou o neto desde o nascimento até os 13 anos: "Dei tudo que eu pude dar para ele. E criei também a mãe dele, que nesse vai e volta, vai e volta... casamento nunca deu certo para ela. Ela nunca foi feliz no casamento. (...) Isso me causou muito transtorno. Uma doença crônica que eu já tenho avançou muito, uma dependência muito grande porque ele era tudo na minha vida. (...) Eu desabei como uma jaca podre."

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Em seguida, Dalva criticou o atual momento vivido pela ex-BBB e afirmou que, após a participação no reality, foi afastada do neto. "Agora arrumou um trouxa, né? Arrumou um trouxa, foi para o 'Big Brother', está aparecendo, ganhou um cascaio (dinheiro), veio aqui, tirou o meu menino de mim."



Ela também voltou a mencionar a existência de uma medida protetiva que, segundo seu relato, a impede de se aproximar do adolescente. "Se eu passar na rua, a polícia há de me prender. O delegado falou que quem manda na criança é a mãe. (...) A promotora também falou que nós, avós, não temos direito algum à decisão sobre a criança ", afirmou.



Ao encerrar o desabafo, ela afirmou que sempre foi a principal referência familiar do adolescente. "Essa criança não tem pai. Desde que nasceu o pai rejeitou e sumiu. (...) Só tem a mim, os meus dois filhos e o avô. (...) E ficou eu passando mal."



Fernanda se manifesta por meio da defesa



Em resposta, a assessoria de imprensa de Fernanda Bande informou que a apresentadora e influenciadora não concederá entrevistas nem fará novos comentários sobre o caso, adotando como posicionamento apenas a nota assinada por seu advogado, Pedro Mansur.



No comunicado, a defesa afirma que Fernanda pretende tratar o assunto exclusivamente na esfera judicial e critica a exposição pública do adolescente.



"É lamentável e contraditório que alguém que afirma agir em benefício do neto utilize as redes sociais para expor justamente o adolescente que diz pretender proteger, divulgando aspectos de sua vida pessoal e familiar e fazendo afirmações que Fernanda repudia por não corresponderem à verdade."



A nota também informa que existe uma medida protetiva em favor da ex-BBB, que proíbe a aproximação, o contato e a divulgação de conteúdos ofensivos sobre ela nas redes sociais.



Segundo o advogado, as publicações recentes serão levadas ao Judiciário para apuração de eventual descumprimento da decisão. "Fernanda seguirá adotando postura serena e reservada. Todas as medidas cabíveis serão tomadas no processo adequado, com a responsabilidade e a discrição que o caso exige", conclui o comunicado.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa