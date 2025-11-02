Anitta pronta para entrar no palco do Global Citizen Festival - Reprodução / X

Publicado 02/11/2025 12:44

Rio - Anitta, de 32 anos, se apresentou no Global Citizen Festival, neste sábado (1º), em Belém, no Pará. No evento pré-COP30 - em favor da recuperação da Floresta Amazônica -, a cantora brilhou ao mostrar o novo hit em parceria com Viviane Batidão, ao fazer participação ao lado de Chris Martin e ao rebolar o bumbum ao som de hits da carreira. No X, antigo Twitter, o show recebeu vários comentários de internautas exaltando a artista.

"Nossa, esse está sendo o melhor show da Anitta desde o Coachella de 2022"; "Aqui a Anitta deixou claro o porque ela é a maior artista desse país, e não tem outra igual"; "Melhor show que a Anitta fez esse ano, o tempo todo com sorriso no rosto, olhar brilhando, dançando, entregou demais"; "Podem dizer o que quiser da Anitta, mas não é de hoje que a gata tem usado sua imagem e feito ações pela Amazônia"; "O show teve estrutura, repertório novo, troca de look, convidado especial, música nova, ballet em sintonia com a cantora, Anitta, obrigado por tanto".

A participação da Girl From Rio no show de Chris Martin, vocalista do Coldplay, também deixou os fãs eufóricos: "Tópico sensível: Chris Martin se ajoelhando para Anitta"; "A imagem do ano é o Chris Martin se curvando para Anitta" e "Um dia Anitta está com o Rei da Inglaterra, outro dia está sendo reverenciada pelo Martin, outro dia está na semana de moda em Paris, outro dia visitando aldeias pelo Brasil. Está bem difícil acompanhar essa mulher".

Além da Poderosa, Chris Martin e Viviane Batidão, o festival teve shows de Seu Jorge, Gilberto Gil, Gaby Amarantos e Charlie Puth.

A cantora surgiu deslumbrante no palco, vestindo figurino verde, inspirado na vegetação que cobre a maior floresta tropical do mundo. Botas cumpridas prateadas e óculos escuros completaram o primeiro look da dona do hit "Envolver".

"O peso, querida", brincou a cantora, em vídeo publicado nos stories do Instagram, comparando a roupa às 'asas de anjo' usadas pelas modelos da marca Victoria's Secret.

Anitta abriu o show com o primeiro hit da carreira, "Show das Poderosas". O setlist contou com mais sucessos, como "Savage Funk". A cantora, ainda, dançou e mexeu muito o bumbum no ritmo e até foi ao chão.

A artista fez mais uma entrada no palco, em cima de uma motocicleta e usando outro look: body com luz de led. Durante a performance da música "Movimento da sanfoninha", ela levou a plateia aos gritos ao falar a icônica frase: "Vocês pensaram que eu não ia rebolar a minha bunda hoje, né?".

A apresentação foi ainda mais especial, já que Anitta apresentou pela primeira vez a canção "Só Pra Tu", em parceria com Viviane Batidão. Durante o show, a Poderosa recebeu a cantora paraense no palco e as duas brilharam ao som do novo hit.

Viviane celebrou o lançamento no Instagram. "O feat veio, é oficial! Do Pará para o mundo! Que honra enorme anunciar que sou feat da Anitta, e não posso deixar de dizer o quanto admiro a grandeza e a generosidade dela, que abraça, apoia e valoriza o nosso som com tanto carinho". A carioca finalizou a apresentação com o terceiro look, composto por um vestido branco.