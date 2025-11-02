Publicação no Instagram do Eliezer em resposta à sensitiva que previu o fim do seu casamento por traição - Reprodução / Instagram

Publicado 02/11/2025 15:47

Rio - Eliezer, de 35 anos, fez uma publicação em resposta a um notícia que, segundo ele, o algoritmo entregou sobre uma sensitiva que previu que o casamento com Viih Tube acabaria em uma semana e o motivo seria uma traição.

Para não deixar o assunto viralizar, o ex-BBB logo tomou as providências e veio a público para desmentir e reafirmar que seu relacionamento está indo muito bem – tanto que eles já marcaram a data da festa de casamento, uma novidade que ainda não tinha sido divulgada.

"Tenho duas coisas para falar. Para a sensitiva que pagou as páginas de fofoca, eu lamento em informar, mas a única que foi traída aqui foi você, moça, pelos seus astros, entidade, espírito, cartas, sei lá quem te conta as coisas. Se fosse você, terminava com eles", ironizou.

O ex-BBB questionou se só sabem prever fim de relacionamentos, dizendo ser somente situações tristes. "As previsões sobre o nosso término acontecem desde antes da Lua nascer. Vocês não cansaram ainda não? Estamos juntos há 3 anos, olha o tanto de coisas boas que aconteceram na nossa vida em tão pouco tempo, isso ela nunca previu?".

Eliezer contou detalhes sobre a cerimônia que irá oficializar a relação com Viih Tube. "Sinto muito em te dizer, mas o prazo 'próxima semana' da sua previsão já passou e a única coisa que mudou entre eu e Viih foi a data do nosso casamento que foi definida, e o contrato de locação da festa que foi assinado. No próximo post pago que você fizer nas páginas, deixa o endereço que eu te mando o convite do casamento", encerrou.