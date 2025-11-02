Publicação no Instagram do Eliezer em resposta à sensitiva que previu o fim do seu casamento por traiçãoReprodução / Instagram
Eliezer reage à previsão de separação por traição: 'Não cansaram?'
Influenciador rebateu sensitiva e disse que escolheu data do casamento com Viih Tube
Eliezer reage à previsão de separação por traição: 'Não cansaram?'
Influenciador rebateu sensitiva e disse que escolheu data do casamento com Viih Tube
Gustavo Mioto chora ao cantar música sobre desilusão amorosa
Fãs apontaram que faixa é uma indireta do cantor para Ana Castela
Integrante do CPM 22 é internado e banda cancela show
Grupo publicou comunicado atualizando o estado do baterista Daniel
Rafa Vitti completa 30 anos e ganha homenagem de Tata Werneck
'Meu parceiro de vida faz aniversário hoje', escreveu a comediante e apresentadora
Internautas reagem ao show de Anitta no Global Citizen Festival
Cantora apresentou nova música, fez participação com Chris Martin, rebolou bumbum ao som de hits da carreira e mais; confira
Fátima Bernades e Túlio Gadêlha celebram 8 anos de namoro
Casal trocou declarações nas redes sociais: 'Te amo', escreveu o deputado federal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.