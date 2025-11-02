Victor Alexandre com todos os prêmios que ganhou - Reprodução / Instagram

Publicado 02/11/2025 10:48

Rio - O filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, de 22 anos, estreou como fisiculturista em uma competição na Flórida, Estados Unidos, neste sábado (1º). Através do Instagram, o atleta posou ao lado da noiva, Jarline Batista, e celebrou os sete prêmios que ganhou.

"É com muita alegria que divulgo os resultados do evento. Foram 6 categorias disputadas no NPC All South Championships 2025, e cada uma delas trouxe um motivo para comemorar: Overall True Novice Men’s Physique – 1º lugar geral; True Novice B Men’s Physique – 1º lugar; True Novice B Classic Physique – 1º lugar; Open F Men’s Physique – 1º lugar; Junior Men’s Physique – 1º lugar; Junior Classic Physique – 2º lugar e Open D Classic Physique – 3º lugar".



"Foram apenas 15 dias de preparação, disciplina e foco absoluto. Cada treino, cada refeição e cada escolha valeram a pena. Hoje, o sentimento é de gratidão a Deus, à minha família, minha noiva que aprovou e esteve comigo nessa rotina surreal e a todos vocês que acompanharam e me apoiaram nessa jornada".

Por fim, deu dica aos seguidores: Se tem uma lição que fica, é essa: dê o seu melhor em tudo o que fizer. O esforço sempre traz recompensa". Os pais do atleta e a irmã, Camilly Victoria, também fizeram postagens em apoio ao caçula.

