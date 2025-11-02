Rafa Vitti completa 30 anos e ganha homenagem de Tata Werneck - Reprodução / Instagram

Rafa Vitti completa 30 anos e ganha homenagem de Tata WerneckReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2025 13:02

Rio - Rafa Vitti completa 30 anos neste domingo (2) e recebeu homenagem da mulher, Tata Werneck. Através das redes sociais, a comediante se declarou ao amado em tom descontraído, como de costume. A apresentadora do "Lady Night", do Multishow, mencionou a filha do casal, Clara Maria, de 6.

fotogaleria

"Meu parceiro de vida faz aniversário hoje. E ele segue plantando mudas pela casa. Segue plantando jabuticaba, amora, limão, inhame... cheirando as folhinhas de manjericão de calça jeans, bota e uma blusa que não combina. Ele cuidou muito bem do jardim. Ele sabe ser sol e sabe podar delicadamente quando precisa. Sabe molhar a terra e cavar fundo para crescer. Já não estou mais falando de jardim".

"E espero que sua vida seja florida e frutífera. Colorida e próspera. Tenha harmonia e paz. E sei que é o que você irá colher. Porque foi isso que você plantou. E como um produtor generoso, de bom grado, divide conosco. Ser casada com um reflorestador é divino. Temos o que precisamos, inclusive a jabuticabinha mais linda. Que passemos muitos anos colhendo amores (as) juntos no jardim . Te amo".

Tata resgatou uma sequência de cliques juntinha do amado em várias fases do relacionamento. Eles estão juntos desde 2017. Nos comentários do post, Rafa retribuiu a homenagem: "Que lindo, meu amor! Te amo!! Obrigado por tudo sempre".