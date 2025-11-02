Rafa Vitti completa 30 anos e ganha homenagem de Tata WerneckReprodução / Instagram
Rafa Vitti completa 30 anos e ganha homenagem de Tata Werneck
'Meu parceiro de vida faz aniversário hoje', escreveu a comediante e apresentadora
Letícia Almeida revela sexo do quarto filho: 'Muito felizes'
Bebê é fruto do casamento com Caio Brunocilla
Mãe de Virginia rebate críticas ao namoro da filha com Vini Jr.
Empresária exaltou Virginia ao falar sobre ataques nas redes sociais
Martina Sanzi se manifesta sobre expulsão de 'A Fazenda 17'
Influenciadora se retratou com o grupo Pixote por atitude em festa do reality show
Eliezer reage à previsão de separação por traição: 'Não cansaram?'
Influenciador rebateu sensitiva e disse que escolheu data do casamento com Viih Tube
Gustavo Mioto chora ao cantar música sobre desilusão amorosa
Fãs apontaram que faixa é uma indireta do cantor para Ana Castela
Integrante do CPM 22 é internado
Grupo publicou comunicado atualizando o estado do baterista Daniel
