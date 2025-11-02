Margareth Serrão defendeu Virginia das críticas nas redes sociais Reprodução/Instagram

Rio - Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, saiu em defesa da filha após os comentários negativos sobre o namoro com Vinicius Jr. A empresária respondeu uma publicação que mencionava as polêmicas envolvendo o nome da influenciadora. 
"Amor ela tem de sobra, fé imensa, dignidade nas alturas, beleza você sabe, responsabilidade intacta, autoestima no teto, felicidade também nem preciso comentar, né?", escreveu ela, exaltando as qualidades da herdeira. 
Margareth destacou o preparo mental de Virginia para encarar as críticas nas redes sociais. "Psicológico maravilhoso para tolerar esse tipo de fala de quem nem a conhece e nunca tomou um café com ela pra saber a verdade sobre os sentimentos dela. Então me poupe, por favor", concluiu. 