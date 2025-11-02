Martina Sanzi falou sobre expulsão de ’A Fazenda’ - Reprodução/Instagram

Martina Sanzi falou sobre expulsão de ’A Fazenda’Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2025 16:48

Rio - Martina Sanzi comentou a saída de "A Fazenda 17" após infringir uma regra e colocar a integridade físicas dos participantes em risco durante a última festa. A influenciadora se desculpou com o grupo Pixote após arremessar um copo que acertou o palco.

fotogaleria

"Eu queria jogar o líquido que estava nele. O copo escorregou da minha mão. Eu jamais tacaria um copo de vidro em quem quer que fosse. Infelizmente ele escapou da minha mão. Não quis mirar em ninguém, muito menos colocar em risco qualquer pessoa da banda. Queria pedir desculpa a todos os integrantes", disse nos Stories.

A ex-peoa também confirmou que irá cumprir todos os compromissos previstos para os participantes eliminados do reality show. "Eu vou no programa do Selfie na segunda-feira", anunciou.