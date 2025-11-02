Daniel Siqueira, baterista do CPM 22 - Reprodução / Leonardo Muniz

Rio - A banda CPM 22 cancelou a apresentação que faria neste sábado (1º) no Solária Festival, em Caxias do Sul (RS), após o baterista Daniel Siqueira Alvarenga ser internado. O motivo da hospitalização não foi divulgado.

No Instagram, o grupo publicou uma nota de esclarecimento aos fãs. "Nosso baterista, Daniel, está hospitalizado e, por ordem médica, não poderá viajar neste momento. Ele está bem, fora de perigo e sendo acompanhado pela equipe médica, mas precisará permanecer em repouso nos próximos dias", comunicou.

O CPM 22 pediu desculpas ao público e à organização do Festival. "Agradecemos imensamente pela compreensão. Esperamos em breve poder reagendar essa apresentação e estar juntos novamente com todos vocês".