Fátima Bernades e Túlio Gadêlha celebram 8 anos de namoroReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2025 11:42

Rio - Fátima Bernades, 63 anos, e Túlio Gadêlha, 37 anos, utilizaram as redes sociais, na manhã deste domingo (2), para celebrarem 8 anos de namoro. O casal trocou declarações e resgatou registros juntinhos, encantando os seguidores.

"E lá se vão 8 anos. Muita coisa mudou desde aqueles primeiros encontros, mas uma coisa permanece: a gente tem pouco tempo pra olhar para trás. Estamos sempre vivendo o momento, o que é possível e olhando pra frente. Planejando o que pode nos fazer felizes logo ali na frente. Que continue assim, com a gente se fazendo bem. Feliz 8 anos", escreveu a jornalista.

Fátima fez um compilado de registros ao lado do amado, incluindo viagens e passeio de bicicleta. No post, ainda, ela colocou a música "Lembrei de Nós", do cantor João Gomes em parceria com Mestrinho e Jota.pê.

O deputado federal também se declarou. "Hoje completamos 8 anos. O tempo passa rápido, mas passa com generosidade, deixando flores, sorrisos, lembranças, aprendizados e expectativas. O tempo passa deixando amor e lembrando que o futuro será ainda melhor. Te amo", expressou o professor.

As publicações 'arrancaram suspiros' dos internautas, que fizeram comentários, como: "Muito bom acompanhar vocês desde o início. O amor, respeito e leveza de vocês nos inspiram muito. Que Deus proteja e livre vocês de todo mal"; "Que Deus abençoe hoje e sempre o amor de vocês"; "Parabéns. Deus abençoe sempre. Eu amo vocês" e "Parabéns, queridos. Continuem vivendo esse amor com muita leveza".