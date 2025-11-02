Leticia Almeida descobriu o sexo do quarto filho Reprodução/Instagram

Rio - Letícia Almeida compartilhou um vídeo nas redes sociais neste domingo (2) para contar o sexo do quarto filho. A atriz surgindo cortando uma fatia de bolo decorado com um coração azul e outro rosa, e a cor do recheio revelou que ela espera mais uma menina. 
"E nosso baby número 4 é...MUITO FELIZES! Obrigada, Senhor. Estou vivendo os Sonhos de Deus!", escreveu na legenda. 
Leticia Almeida já é mãe de Maria Madalena, de 7 anos, fruto de um envolvimento com Jonathan Couto enquanto ainda namorava Saulo Poncio. Maria Teresa, de 5, do antigo relacionamento com o cantor Bruno Daltro. Já a caçula da artista, Maria Olívia, de 1, é do atual casamento com Caio Brunocilla.