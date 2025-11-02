Gustavo Mioto se emociona ao cantar música nova ’DNA’Reprodução / X

Rio - O cantor Gustavo Mioto se apresentou, neste sábado (1º), no Espaço Unimed, em São Paulo, e aproveitou para gravar três músicas novas, entre elas "DNA". A canção, que fala sobre término, deixou o artista emocionado.
Letra da música de Gustavo Mioto chamada 'DNA' - Reprodução / X
Gustavo Mioto emocionado com música chamada 'DNA' - Reprodução / X
Gustavo Mioto - Reprodução / Instagram
Gustavo Mioto - Reprodução / Instagram
Gustavo Mioto se emociona ao cantar música nova 'DNA' - Reprodução / X
Trechos como "quando os filhos que a gente planejou não tiverem meu DNA", "quando fizerem com o seu filho o que você fez comigo" e "espero que esteja feliz e forte o bastante para não vir de novo aqui, me querer por um instante" fazem parte da nova música.
Depois de ouvirem a canção, os fãs suspeitaram que ela tenha sido feita para Ana Castela, ex de Mioto e atual namorada de Zé Felipe.
Vale lembrar que Gustavo e Ana foram namorados durante dois anos. O término definitivo ocorreu em dezembro de 2022 após idas e vindas ao longo do tempo. O cantor deixou de seguir a ex-namorada nas redes sociais em agosto. 
Assista ao vídeo: