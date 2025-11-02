César Tralli curte praia no Rio com a mulher, Ticiane Pinheiro - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/11/2025 10:29

A mulher de Tralli, a apresentadora Ticiane Pinheiro, mostrou que se reconectou com as origens cariocas, já que é filha da eterna "Garota de Ipanema", Helô Pinheiro. "Precisava tanto desse mergulho", escreveu ela, ao publicar o vídeo do banho de mar.

Além disso, mostrou a filha a caçula, Manu, de 6 anos, brincando na areia. Tici e a primogênita, Rafa, de 16, fruto do antigo casamento com Roberto Justus, beberam mate, um dos clássicos praianos da 'cidade maravilhosa'. A adolescente, ainda, se deliciou com milho e biscoito de polvilho. "Diga que você está no Rio de Janeiro sem dizer", brincou ela.

A família, ainda, finalizou o dia com um sorvetinho. "O Rio é bom demais", disse Tici. Eles retornaram a pé para o hotel, seguindo o pedido da filha mais nova. "Jokenpô [pedra, papel e tesoura] para ver se vamos a pé ou de táxi para o hotel. Manu ganhou e ela quer ir a pé... são 10 quarteirões", contou ela, entre 'emojis' de risos.

E Tici gostou de passear pelas ruas, já que viu a escola onde a matriarca estudou. "Indo a pé para o hotel... passamos pelo colégio onde minha mamãezinha estudou". O casal também brindou à nova fase. "Te amo e te celebro sempre", declarou a apresentadora ao marido.

'Jornal Nacional'

César deixou o comando do "Jornal Hoje" para assumir a bancada do "Jornal Nacional". Na sexta (31), ele foi recebido com muitos aplausos pela equipe e pelos âncoras, William Bonner e Renata Vasconcellos. O jornalista irá estrear no noticiário lado da colega nesta segunda-feira (3).

Bonner, que comandava o jornal há 29 anos, optou por encerrar esse capítulo, que é um marco no telejornalismo brasileiro. Em nova fase profissional, o jornalista irá apresentar o "Globo Repórter" com Sandra Annenberg.