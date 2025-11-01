Anitta participa do show de Chris Martin no Global Citizen Festival

Rio - Chris Martin, vocalista do Coldplay, subiu ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, que aconteceu na noite deste sábado em Belém. O cantor convidou Anitta para a performance da música "Viva la Vida", um dos maiores sucessos da banda.

O festival reuniu grandes nomes da música brasileira e internacional, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Gaby Amarantos, Chris Martin, Charlie Puth e Seu Jorge.

Relatar erro