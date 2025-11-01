Matéria Salva!

Celebridades

Anitta participa do show de Chris Martin no Global Citizen Festival

Artistas dividiram os vocais da música 'Viva la Vida'

Rio - Chris Martin, vocalista do Coldplay, subiu ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, que aconteceu na noite deste sábado em Belém. O cantor convidou Anitta para a performance da música "Viva la Vida", um dos maiores sucessos da banda.
O festival reuniu grandes nomes da música brasileira e internacional, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Gaby Amarantos, Chris Martin, Charlie Puth e Seu Jorge.
A primeira-dama Janja Lula da Silva e as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, falara sobre a importância do evento, que tem como meta arrecadar antes da COP30 — que começa no dia 10 — US$ 1 bilhão para ações de plantio, restauração e renaturalização da floresta amazônica antes da COP 30.
 
