Publicidade
Anitta participa do show de Chris Martin no Global Citizen Festival
Artistas dividiram os vocais da música 'Viva la Vida'
Rio - Chris Martin, vocalista do Coldplay, subiu ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, que aconteceu na noite deste sábado em Belém. O cantor convidou Anitta para a performance da música "Viva la Vida", um dos maiores sucessos da banda.
O festival reuniu grandes nomes da música brasileira e internacional, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Gaby Amarantos, Chris Martin, Charlie Puth e Seu Jorge.
A primeira-dama Janja Lula da Silva e as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, falara sobre a importância do evento, que tem como meta arrecadar antes da COP30 — que começa no dia 10 — US$ 1 bilhão para ações de plantio, restauração e renaturalização da floresta amazônica antes da COP 30.
Celebridades
Anitta participa do show de Chris Martin no Global Citizen Festival
Artistas dividiram os vocais da música 'Viva la Vida'
Celebridades
Bella Campos divulga registros de férias na África
Atriz curte descanso após concluir trabalho em 'Vale Tudo'
Celebridades
Poliana Rocha comenta namoro de Ana Castela e Zé Felipe: 'Não precisa provar nada'
Cantor e Boiadeira assumiram o romance em outubro
Celebridades
Virginia Fonseca mostra look para torcer por Vini Jr. em jogo
Influenciadora assistiu partida entre Real Madrid e Valencia no Estádio Santiago Bernabéu
Celebridades
Jarbas Homem de Mello comenta semelhança com ex-marido de Claudia Raia
Bailarino e atriz iniciaram o relacionamento em 2012
Celebridades
Bruna Biancardi rebate internauta após ser chamada de 'maria chuteira'
Influenciadora recebeu crítica em vídeo de conversa com Mavie
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.