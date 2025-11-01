Virginia Fonseca compareceu ao jogo do time de Vinicius Jr. Reprodução/Instagram

Rio - Virginia Fonseca caprichou no figurino para torcer por Vinicius Jr. na partida entre Real Madrid e Valencia no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, neste sábado (1º). A influenciadora usou calça jeans, uma camisa do namorado e uma faixa com o rosto, nome e o número da camisa do jogador. 
fotogaleria
Virginia Fonseca assistiu partida do Real Madrid na Espanha - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca está namorando o jogador Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca compareceu ao jogo do time de Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
"ATENCIÓNNNN, BIG SEVEN. Ps: sua namorada é brega e você vai ter que aceitar", escreveu na legenda. 
O envolvimento de Virginia Fonseca com Vinicius Jr. teve início em setembro quando ela esteve três vezes em Madri e se hospedou na mansão do atleta. No mês seguinte, conversas dele com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. Ela deu uma nova chance ao romance após ele se desculpar publicamente.
O pedido de namoro aconteceu durante viagem para Mônaco. O jogador surpreendeu Virginia no hotel com uma cama decorada com ursinhos, balões de coração e pétalas de rosas. Duas caixinhas de joias apareceram em foto publicada pelo casal, revelando o compromisso entre eles.