Virginia Fonseca compareceu ao jogo do time de Vinicius Jr. Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostra look para torcer por Vini Jr. em jogo
Influenciadora assistiu partida entre Real Madrid e Valencia no Estádio Santiago Bernabéu
Jarbas Homem de Mello comenta semelhança com ex-marido de Claudia Raia
Bailarino e atriz iniciaram o relacionamento em 2012
Bruna Biancardi rebate internauta após ser chamada de 'maria chuteira'
Influenciadora recebeu crítica em vídeo de conversa com Mavie
Ao som de 'Evidências', William Bonner dança com a mulher em despedida do 'JN'
Apresentador se divertiu após passagem de bastão para César Tralli
'Tremembé': Atuação de Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen é elogiada nas redes
Produção estreou nesta sexta-feira (31)
Chris Martin, do Coldplay, dá show de simpatia ao atender fãs em Belém
Cantor está na cidade para se apresentar no Global Citizen Festival, que marca a abertura da COP30
