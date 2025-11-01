Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2025 15:07

Rio - A atuação de Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, como Suzane von Richthofen na série "Tremembé", que estreou nesta sexta-feira (31) , já está repercutindo nas redes sociais e recebendo elogios.

"Marina ficou assustadoramente parecida com a Suzane", comentou uma seguidora. "Marina Ruy Barbosa entregou tudo como Suzane von Richthofen até o jeito de falar ficou igual", escreveu outra.

"Sério, melhor papel da Marina Ruy Barbosa", destacou um internauta. "Impactada como a Marina Ruy Barbosa está idêntica a Suzane. Não só fisicamente, mas também o jeito sonso", opinou uma mulher.

Marina assume um dos papéis mais controversos de sua carreira e que também já é considerado um divisor de águas em sua trajetória. Confira:

a diferença é gritante: carla diaz fez a suzane parecer uma doida de novela das 9. marina ruy barbosa chegou calma, sonsa e manipuladora do jeitinho que a su realmente é. #Tremembé pic.twitter.com/9kOKZ340hl — paulin von richthofen (@swagsoty) October 31, 2025





