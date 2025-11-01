Marina Ruy Barbosa como Suzane von RichthofenReprodução / Instagram

Rio - A atuação de Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, como Suzane von Richthofen na série "Tremembé", que estreou nesta sexta-feira (31), já está repercutindo nas redes sociais e recebendo elogios.
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen - Reprodução / Instagram
"Marina ficou assustadoramente parecida com a Suzane", comentou uma seguidora. "Marina Ruy Barbosa entregou tudo como Suzane von Richthofen até o jeito de falar ficou igual", escreveu outra.
"Sério, melhor papel da Marina Ruy Barbosa", destacou um internauta. "Impactada como a Marina Ruy Barbosa está idêntica a Suzane. Não só fisicamente, mas também o jeito sonso", opinou uma mulher.
Marina assume um dos papéis mais controversos de sua carreira e que também já é considerado um divisor de águas em sua trajetória. Confira: