Rio - A atuação de Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, como Suzane von Richthofen na série "Tremembé", que estreou nesta sexta-feira (31), já está repercutindo nas redes sociais e recebendo elogios.
"Marina ficou assustadoramente parecida com a Suzane", comentou uma seguidora. "Marina Ruy Barbosa entregou tudo como Suzane von Richthofen até o jeito de falar ficou igual", escreveu outra.
"Sério, melhor papel da Marina Ruy Barbosa", destacou um internauta. "Impactada como a Marina Ruy Barbosa está idêntica a Suzane. Não só fisicamente, mas também o jeito sonso", opinou uma mulher.
Marina assume um dos papéis mais controversos de sua carreira e que também já é considerado um divisor de águas em sua trajetória. Confira:
a diferença é gritante: carla diaz fez a suzane parecer uma doida de novela das 9. marina ruy barbosa chegou calma, sonsa e manipuladora do jeitinho que a su realmente é. #Tremembépic.twitter.com/9kOKZ340hl
