Neymar, Amanda Kimberlly e a filha, HelenaReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2025 10:09

Rio - Amanda Kimberlly contou nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (31), que a filha, Helena, de 1 ano e três meses, sofreu acidente doméstico ao "prender o dedinho na porta". A influenciadora digital relatou que a pequena precisou passar cirurgia de emergência, mas tranquilizou os seguidores ao dizer que ela está bem.

"Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor", iniciou ela.



"No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena e ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão", finalizou Amanda, ao publicar um registro mostrando o bracinho da filha todo enfaixado com curativo.

A herdeira é fruto do breve envolvimento da influenciadora com o jogador de futebol Neymar. O craque também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, de Mavie, de 2, e Mel, de três meses de vida, do atual relacionamento com Bruna Biancardi.