Bruna Biancardi não ficou calada ao ser chamada de ’maria chuteira’Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2025 17:33

"Ensinamentos de uma mãe maria chuteira... comprar, comprar, comprar. Afinal, foi para isso que você deu, né?", criticou a internauta.

A influenciadora debochou da falta de obrigações na vida da mulher, já que ela gastou tempo opinando sobre os outros. "É mesmo, eu compro tantas coisas. Pena que não consigo comprar educação e respeito para você, se desse eu compraria também. Sinto muito pelos seus filhos. Poderiam estar passando tempo de qualidade com eles, mas está na internet invejando e julgando a vida alheia", rebateu.