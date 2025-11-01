Chris Martin tem 48 anosReprodução / Instagram
Chris Martin, do Coldplay, dá show de simpatia ao atender fãs em Belém
Cantor está na cidade para se apresentar no Global Citizen Festival, que marca a abertura da COP30
Leandro Hassum comemora 11 anos de bariátrica: 'Sigo na luta diária'
Ator agradeceu aos seus familiares, amigos e médicos nas redes sociais
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank aproveitam festa de Halloween em São Paulo
Casal posou juntinho para cliques, na noite desta sexta-feira (31), exibindo os looks do Dia das Bruxas
Marco Nanini se manifesta sobre megaoperação no Rio: 'Barbárie'
Ator falou sobre cenário de violência na cidade ao fim da peça 'Traidor', na noite desta sexta-feira (31)
Filha de Neymar e Amanda Kimberlly sofre acidente doméstico e passa por cirurgia
Influenciadora digital contou que Helena, de 1 ano e três meses, prendeu o 'dedinho na porta', resultando num 'machucado feio'
Famosos curtem primeiro dia do festival Rock The Mountain
Glorias Pires e as filhas, Cleo, Anttónia e Ana se divertiram juntinhas: 'Showzaço em família', escreveu a veterana nos stories do Instagram
