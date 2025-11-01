Chris Martin tem 48 anosReprodução / Instagram

Rio - O vocalista do Coldplay, Chris Martin, esbanjou simpatia ao atender fãs que o esperavam em frente ao hotel onde ele está hospedado, na Avenida Nazaré, em Belém, Pará, na madrugada deste sábado (1º).
Chris Martin atendeu aos fãs na entrada do hotel em que está hospedado - Reprodução / X
O cantor de 48 anos tirou fotos, deu autógrafos e também organizou as pessoas dizendo para ficarem calmas, porque ele atenderia a todos.
Martin está em Belém para se apresentar no megashow Global Citizen Festival, no qual também será o curador, que marca a abertura da COP30 neste sábado (1º), no Mangueirão.
A COP30 é a conferência da Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O festival aparece como parte da articulação em torno das pautas ambientais.
O evento anuncia a meta de arrecadar cerca de 1 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 5,3 bilhões) para proteger, restaurar e revitalizar a Amazônia, impulsionar uma transição energética globalmente justa e apoiar comunidades vulneráveis.