Chris Martin tem 48 anosReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2025 14:49 | Atualizado 01/11/2025 14:56

Rio - O vocalista do Coldplay, Chris Martin, esbanjou simpatia ao atender fãs que o esperavam em frente ao hotel onde ele está hospedado, na Avenida Nazaré, em Belém, Pará, na madrugada deste sábado (1º).

O cantor de 48 anos tirou fotos, deu autógrafos e também organizou as pessoas dizendo para ficarem calmas, porque ele atenderia a todos.

Martin está em Belém para se apresentar no megashow Global Citizen Festival , no qual também será o curador, que marca a abertura da COP30 neste sábado (1º), no Mangueirão.

A COP30 é a conferência da Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O festival aparece como parte da articulação em torno das pautas ambientais.

O evento anuncia a meta de arrecadar cerca de 1 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 5,3 bilhões) para proteger, restaurar e revitalizar a Amazônia, impulsionar uma transição energética globalmente justa e apoiar comunidades vulneráveis.